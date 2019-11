Is Nijmegen nog wel een sport- en beweegstad?

BenW van Nijmegen krijgt de wind van voren over geplande bezuinigingen op sport. Het college wil de stad als sport- en beweegstad profileren. Maar meerdere partijen in de gemeenteraad kunnen de maatregelen niet rijmen.

Parallel aan de ingrijpende bezuinigingen op sport wil Nijmegen zich profileren als dé Gelderse sport- en beweegstad. “Ik zou me daar als wethouder voor schamen”, stelt VVD-raadslid Nick de Graaf. D66 onderschrijft de ambitie van het college wel.

BenW wil de toegangsprijzen voor schaatsen in het Triavium van 8 naar 10 euro verhogen. Sportwethouder Bert Velthuis voorziet slechts een kleine afname van bezoekers. “Wij gaan de stroom bezoekers wel evalueren. Een daling van 10% zou voor de gemeente nog acceptabel zijn.”

Het college wil op een budget van 1,5 miljoen euro voor zwembaden 5 ton bezuinigen. “Als het gemeentebestuur dit besluit, is de kans groot dat één van de zwembaden dicht moet”, stelt raadslid Paul Eigenhuijsen. Ook de VVD is voorstander van het terugdraaien van de bezuinigingen.

Wethouder Velthuis geeft aan dat hij de zwembaden rendabeler wil maken. “Het energieverbruik maakt een onevenredig groot deel van de exploitatie uit. Daar valt nog een hoop winst te boeken.”

BenW wil ook de huur voor sportaccommodaties verhogen. Het CDA vreest echter voor de clubs die het nu al moeilijk hebben. “Die hebben we hard nodig om de sportieve ambities van de stad te realiseren”, stelt fractievolger Bob Smits.

“Je moet de clubs als gemeente zekerheid bieden”, zegt GL-raadslid Jouke Osinga. “Wij moeten als gemeente een betrouwbare partner voor hen zijn en niet regelmatig de ozb en de huur veranderen.”

Ook Stadspartij DNF betreurt de bezuinigingen op het gebied van sport. “Het college wil sport promoten maar doet met deze maatregelen het tegenovergestelde” vindt fractievolger Eric Bender.

Wethouder Velthuis: “Ik weet dat sport geen luxe maar een noodzaak is maar je kunt ook heel goedkoop bewegen. Sport zit op elk terrein in de lift. Maar wij moeten soms helaas bezuinigen.”

Follow @Allesportzaken