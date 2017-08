Schagen moet bezuiniging sportclubs weer inslikken

De CDA raadsfractie in de gemeente Schagen, vindt dat de ruim twee ton bezuinigingen op sportcomplexen moeten worden teruggedraaid. De PvdA fractie ziet de oproep meer als een verkiezingsstunt.

Sinds 2016 is deze bezuiniging bij de sportclubs neergelegd. Na 2018 zou de veelbesproken maatregel de gemeente per jaar zo’n 211.000 euro moeten hebben opgeleverd.

Opleving in Schagen

Maar de opleving van de economie blijkt Schagen onverwacht miljoenen euro op te leveren. Geld waarvoor wethouder Ben Blonk al een bestemming gevonden. Het CDA in Schagen vindt dat sportclubs nu moeten kunnen profiteren van de forse financiële meevallers voor de gemeente.

Van de haak

Fractievoorzitter Sander Lensink: “Nu de crisis voorbij is, zit er weer lucht in de begroting. Een goed moment om de sportclubs wat van de haak te halen. Gedurende de tegenwind in de crisisjaren heeft de raad zware beslissingen moeten nemen. Maar de wind is gedraaid en dus is het redelijk dat de clubs daarvan mogen profiteren.”

Accommodatie fonds

Veel sportclubs hebben de contributie moeten verhogen om te proberen om de bezuiniging te compenseren. Die was, verdeeld over 3 jaar, gemiddeld zo’n 45 euro per lid. De bezuiniging was deels bedoeld voor een nieuw fonds waarin 1,5 miljoen euro terecht zou moeten komen, bedoeld voor uitgaven aan sportaccommodaties.

Geld terug

De gemiddelde korting van 15 euro per lid voor 2018, het laatste kortingsjaar, wil het CDA al direct laten inslikken. Lensink: “Wij gaan er met de clubs over praten hoe zij de bezuinigde 30 euro per lid kunnen terugkrijgen. Wij sturen over een paar manden een voorstel daartoe naar de gemeenteraad.”

Op eigen benen

Fractievoorzitter Hans Heddes van coalitiepartner PvdA wijst het plan af: “Hier wisten wij niets van. De invoering heeft veel moeite gekost om clubs beter op eigen benen te laten staan. De invoering nu weer terugdraaien en straks bij een nieuwe crisis maar weer invoeren lijkt ons niet zo verstandig.”

