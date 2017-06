Inhaalslag achterstallig onderhoud clubs Rotterdam

Heeft het gebouw van uw veldsportclub in Rotterdam last van achterstallig onderhoud? Dan bestaat nu éénmalig de mogelijkheid bij de gemeente subsidie aan te vragen om dit onderhoud te laten doen. Dit kan tot eind 2017.



éénmalige subsidieregeling De gemeente Rotterdam heeft eenbeschikbaar gesteld waarmee clubs een inhaalslag kunnen maken voor het achterstallige onderhoud van hun clubgebouwen.

Afrekenen met achterstallig onderhoud

Het college van Rotterdam heeft deze éénmalige regeling al in maart 2017 vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben veel clubs onvoldoende middelen gehad om het onderhoud van het clubhuis op peil te houden. De stad wil sportclubs nu in de gelegenheid stellen om dit achterstallige onderhoud aan de gebouwen weg te werken.

Clubs moeten snel handelen

Deze subsidieregeling is van kracht tot het eind van 2017. Het is voor clubs in de havenstad dus raadzaam om snel te handelen. Want de subsidie moet drie maanden voordat het inhaalonderhoud bij de club begint, worden aangevraagd.

Voorafgaand onderzoek veldsport complexen

In 2015, 2016 en 2017 is de staat van onderhoud onderzocht van de clubgebouwen van de Rotterdamse veldsportverenigingen op gemeentelijke complexen. Dat gebeurde op verzoek van de gemeenteraad. Daarbij is bij een aantal clubs geconstateerd dat er nogal wat onderhoud moest worden opgehaald. De clubs waarbij dit het geval is, kunnen dit nu mede inlopen dankzij deze regeling.

Voorwaarden

Het is goed mogelijk dat deze regeling ook voor uw club geldt. Als dat het geval is, dan is het clubbestuur hierover ook al per brief geïnformeerd door de directie Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam.

