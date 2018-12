IJburg II krijgt twee sportvelden voor 20.000 inwoners

De bouwwoede van Amsterdam heeft een keerzijde, aldus journalist Rob Waumans. Er is steeds minder ruimte om te spelen en sporten. De problemen op IJburg 1 dreigen zich op IJburg II te herhalen.

Het plan IJburg II is gestart, een plan voor de aanleg van woonruimte voor 20.000 inwoners. In het plan is de aanleg van twee buitensportvelden opgenomen.

Duurzame leefomgeving

“Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een duurzame leefomgeving en een belangrijk aspect van het gezondheidsbeleid. Zo’n leefomgeving nodigt uit om te bewegen, spelen en sporten en stimuleert het fietsen en wandelen.” Zo stellen de ministeries van IM, samen met VWS en BiZA.

En Amsterdam wil in tien jaar 50.000 woningen bouwen, dus dat vraagt om een zorgvuldige omgang met de ruimte. Maar ontwikkelt de stad wel met ‘een gezonde leefomgeving’ in het achterhoofd?

Zeven jaar steggelen

In 2002 werden op IJburg I de eerste huizen opgeleverd maar bij de inrichting werden geen buitensportvoorzieningen aangelegd. Pas na zeven jaar gesteggel kwam het eerste veld beschikbaar.

Op dit moment wonen er meer dan 23.000 inwoners op IJburg en liggen er zes sportvelden. Ter vergelijking: De gemeente Putten heeft met hetzelfde aantal inwoners de beschikking over 15 buitensportvelden.

Misrekening

Na zo’n kardinale misrekening én de gebiedsanalyse zou je verwachten dat de gemeente iets heeft geleerd. Maar niets blijkt minder waar. Want intussen is IJburg II gestart, een plan voor de aanleg van woonruimte voor 20.000 inwoners. Met helemaal twee buitensportvelden.

En dat terwijl uit een gebiedsanalyse is gebleken dat bovengemiddeld veel bewoners van IJburg I ‘onvoldoende bewegen’.

Ruimte reserveren

Als woningen en gebouwen er eenmaal staan, kan er vaak geen ruimte meer worden gecreëerd. Bovendien is achteraf de inrichting corrigeren veel moeizamer en duurder. Het is dus zaak om tijdens de ontwikkeling van een wijk, sport- en speelruimte in te plannen en ruimte te reserveren.

Maar Amsterdam slaagt er al decennialang niet in om de groene ruimte te bevechten. De stad staat machteloos tegenover de belangen van projectontwikkelaars en slaagt er maar niet in om haar bewoners een gezonde leefomgeving te bieden. De honger naar winst wint het van de leefbare woonruimte.

Nu kan het nog

Waarom is voldoende sport- en speelruimte niet verankerd in verplichtende regelgeving? Het verleden heeft aangetoond dat vrijblijvendheid onze kinderen en de stad niet hebben geholpen. Voor andere gebieden is het inmiddels te laat maar voor IJburg II kan het nog. Dat de Sportraad Amsterdam niet in opstand komt…

