Huurverhoging voor Amsterdamse sportclubs is fors

Per 1 augustus gaat een forse huurverhoging voor Amsterdamse sportclubs in. De leden van de clubs zullen straks vermoedelijk dus meer contributie moeten gaan betalen.

De verhoging is volgens de gemeente nodig. De kosten voor onderhoud en beheer nemen toe. En Amsterdam moet ook de aanleg van sportvelden en -hallen kunnen betalen.

Brief van de gemeente

“Een huurverhoging is nooit leuk maar de gemeente kondigt hem op tijd aan”, zegt Tycho Angevaare van US Volleybal. Ook zijn club kreeg van de gemeente een brief over de verhoging.

Amsterdam verhoogt de huur voor sporthallen met 8%. Voor ­voetbal- en hockeyvelden gaat het om zo’n 12,5%. De verhoging moet de gemeente per jaar 575.000 euro opleveren. “Maar de stad investeert dat geld weer in de sport”, zo schrijft sportwethouder Laurens Ivens aan de clubs.

Huur nog steeds laag

“Ook na de verhoging vraagt Amsterdam nog steeds te weinig geld voor zijn sportaccommodaties”, schrijft Ivens. “Een sporthal kost een club vanaf 1 augustus 39,75 euro per uur.

In de andere vier grote steden is dat gemiddeld 56,36 euro. Een voetbalclub betaalt vanaf 1 augustus gemiddeld 13.534 euro per jaar tegenover 22.287 euro in de andere grote steden.

Contributie verhogen

Meerdere clubs hebben al laten weten de huurstijging aan de leden door te zullen berekenen. De clubs vrezen overigens niet voor hun voortbestaan. “US Volleybal besteedt een derde van de uitgaven uit aan zaalhuur”, zegt Angevaare. “Bij een stijging van de huur moeten wij bijharken via verhoging van de contributie. Maar wij het beter dan hand- of zaalvoetballers. Die staan met veel minder mensen in een zaal.”

Vv Albatros denkt aan 5 euro meer contributie om het gat van 1.500 euro te kunnen dichten. “Ook bij BV Amsterdam gaat de contributie in elk geval met 2 à 3% omhoog”, zo stelt bestuurslid Gerard Herts.

Niet verstandig

De Sportraad Amsterdam noemt het besluit van Ivens niet verstandig. Secretaris Julius Egan: “Veel clubs zijn ontstemd en voelen zich door het besluit overvallen en niet gesteund.”

Hij verwacht dat de verhoging er ook vooral inhakt bij tennis- en hockeyclubs.

“Deze zijn namelijk relatief veel geld kwijt voor hun accommodatie. Maar de huurverhoging voor Amsterdamse sportclubs is vooral bedreigend voor de kleine zaalsportclubs. Het is een tegenstrijdig besluit. De gemeente wil meer Amsterdammers in beweging krijgen en verhoogt vervolgens de tarieven. Dat klopt niet”, aldus Egan.

