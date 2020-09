Huurkwijtschelding voor sportclubs in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft op 7 september besloten tot een beperkte huurkwijtschelding voor alle regionale sportclubs. Clubs die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties hoeven de huur van 16 maart t/m 31 mei 2020 niet te betalen.

De sportclubs in Nederland zijn de afgelopen periode zwaar getroffen door de coronacrisis. Het verenigingsleven kwam door de pandemie en de lockdown volledig stil te liggen. De gemeente Zwolle biedt de regionale clubs nu huurkwijtschelding voor de eerste maanden van deze crisis.

Het Rijk compenseert de gemeenten weer via de regeling Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties COVID-19. Een voorwaarde is wel dat exploitanten en huurders voldoen aan de eisen van de aanvraag voor deze regeling. Bovendien moet de aanvraag door het Rijk zijn goedgekeurd.

In totaal gaat het om 950.000 euro aan huuropbrengsten die de gemeente Zwolle misloopt. Het is mogelijk dat het Rijk gemeenten een deel van het kwijtgescholden bedrag niet via de rijksregeling compenseert. De gemeente Zwolle zal het verschil dan uit de algemene middelen zelf moeten betalen.

De gemeente Zwolle heeft besloten om dat risico, in het voordeel van de clubs, maar te lopen. Alleen kwijtscheldingen die voor 15 september zijn geregeld, komen namelijk in aanmerking voor compensatie uit deze TVS Covid-19 regeling. De gemeente kan een aanvraag tot uiterlijk 15 oktober bij het rijk indienen.

