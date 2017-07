Raad Oosterhout bespreekt huurharmonisatie clubs

Het wordt op 11 juli spannend voor de sportclubs in Oosterhout. De gemeenteraad beslist dan over de huurharmonisatie voor buitenclubs. Het besluit kan clubleden flink in hun portemonnee gaan raken.

13% van de exploitatiekosten

Huurharmonisatie komt er in het kort op neer dat elke buitenclub verhoudingsgewijs dezelfde huur gaat betalen. Dat vindt de gemeente eerlijker. Dat komt overeen met 13% van de exploitatiekosten en ook de onderhoudsvergoedingen zullen wijzigen.

Beter onderbouwen

Een jaar geleden waren de clubs nog redelijk positief over het voorgestelde beleid. Voorzitter Marc Schriek van vv TSC: “Dit beleid moet beter worden onderbouwd. Aan de ene kant is het goed dat de tarieven wat meer worden geharmoniseerd. Aan de andere kant houdt dit nieuwe beleid nog te weinig rekening met individuele gevallen.”

Contributieverhoging

De nieuwe regels zouden vv TSC zo’n 9.000 euro per jaar meer gaan kosten. Een bedrag dat vrijwel zeker opgevuld zal moeten worden via de contributie. Soft- en honkbalclub Twins en Atletiekvereniging Scorpio vrezen eveneens voor dit scenario.

vv SCO

Als de gemeenteraad de huurharmonisatie goedkeurt, dan is dat wel mooi nieuws voor vv SCO. Die club betaalde de afgelopen jaren namelijk teveel. In een brief aan de raad heeft SCO al aangegeven wat er met het teveel betaalde geld zou moeten gebeuren: “Een extra investering in onze oude accommodatie of de aanleg van een tweede kunstgrasveld.”

Kunstgras

Korfbalclub De Voltreffers vindt dat het tijd wordt dat de gemeente geld in een nieuw veld gaat steken. “Sinds 1993 heeft Oosterhout zo’n 80.000 euro bespaard door beperkt veldonderhoud”, stelt vertrouwenspersoon Leon Voogt.

De club denkt dat de investering ongeveer 125.000 euro zou gaan kosten. Voogt denkt dat het voorstel van De Voltreffers het wel zal halen, al laat de politiek zich slecht voorspellen. “Ja, vanavond wordt het spannend”, besluit hij.

