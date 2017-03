Voorlopig geen huurharmonisatie velden in Goeree-Overflakkee

Op 30 maart werd in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee gepraat over de herijking van de huurharmonisatie en het onderhoud van de voetbalvelden. Men was het al sinds maart 2016 met elkaar eens over de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden. Maar nu na ‘korrelgate’ niet meer.

De gemeente zou de aanbesteding eind 2016 of begin 2017 doen. Daarvoor was voor 16,5 kunstgrasvelden voor 11 voetbalclubs zo’n 5,3 miljoen euro gereserveerd.

TV-uitzending

De aanleg van kunstgras en de renovatie van natuurgras kost Goeree-Overflakkee een hoop geld. Er de onrust na een TV-uitzending over vermeende schadelijke gevolgen van rubber infill op het kunstgras betekende de genadeklap voor het plan. Door ontwikkelingen zoals rond korrelgate, lijkt het gereserveerde bedrag nu ineens onvoldoende.

De gemeente heeft nu drie opties. Natuurgras aanleggen danwel kunstgras met een andere infill of een volledig ander type kunstgras. En die laatste optie leidt al direct tot fors hogere kosten. Daarnaast blijken ook de begeleidings- en onderhoudskosten hoger te zijn dan aanvankelijk werd berekend.

Uitgangspunten huurharmonisatie

De gemeente gaat de uitgangspunten voor huurharmonisatie nu weer bekijken. Dit betekent dat de kosten voor aanleg van kunstgras versus de renovatie van de natuurgrasvelden ook weer tegen het licht zal worden gehouden.

Gereserveerd krediet ingetrokken

De gemeenteraad stemde op 30 maart in met het intrekken van het gereserveerde krediet. Vooruitlopend op een nieuwe beslissing legt de gemeente alvast 1,5 natuurgrasveld aan bij DBGC in Oude-Tonge. En er wordt ook één natuurgrasveld vervangen bij vv Den Bommel. De slechte kwaliteit van deze velden vroeg om actie op korte termijn.

Wordt nu eind 2017

B en W houdt nog steeds vast aan harmonisatie en gaat samen met de voetbalclubs bekijken hoe harmonisatie alsnog kan plaatsvinden. Wethouder Peter Feller: “Wij zullen de uitgangspunten met een uitgewerkt kostenplaatje verder voorleggen aan de gemeenteraad. Een definitieve beslissing over de huurharmonisatie en het onderhoud wordt nu pas in december 2017 verwacht.

