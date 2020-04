Sportclubs in Sittard-Geleen zoeken hulp gemeente

De sportclubs in Sittard-Geleen ontvingen de afgelopen week een brief van de Sportstichting Sittard-Geleen (SSG). Zij moeten de huur van, en/of gebruikersvergoeding voor, de sportaccommodaties volledig doorbetalen.

In de brief stond dat de buitenclubs de huur / gebruikersvergoeding voor de accommodaties moeten doorbetalen. Dan kan de SSG ook aan de verplichtingen voldoen.

Nog een brief

Een dag na de eerste brief ontvingen de sportclubs in Sittard-Geleen weer een brief. Hierin kregen zij de mededeling dat de SSG hen vanaf 6 april een kwart van de huur zou berekenen. En dat terwijl alle clubs in verband met de coronacrisis, geen gebruik mogen maken van de sportaccommodaties.

Vier fracties in de gemeenteraad reageerden direct op de brieven aan de clubs. Gezamenlijk vragen de fracties het college van BenW schriftelijk om kritisch te kijken naar de opstelling van de SSG.

Sportclubs in Sittard-Geleen trekken het niet

De sportclubs hebben op het ogenblik aanzienlijk minder inkomsten vanwege de coronacrisis. Maar hun kosten zoals gas, water en licht lopen wel gewoon door. Bovendien hebben de meeste clubs geen recht op compensatie door de overheid. En hun sponsors haken af omdat zij door de crisis ook in de problemen raken. Zo ontstaat dus het gevaar dat de clubs het financieel niet meer gaan trekken.

Wat kan Sittard-Geleen voor haar sportclubs doen

De SSG wil bij de gebruikers van de buitensportaccommodaties de kosten volledig blijven doorberekenen. Daarom willen de vier fracties weten of de gemeente iets kan doen om de clubs tegemoet te komen. En zij willen ook weten waarom de stichting onderscheid maakt tussen binnen- en buitensportclubs.

De fracties willen ook weten wat de gemeente kan doen voor de sportclubs in Sittard-Geleen die particulier huren. Die moeten ook de kosten volledig blijven doorbetalen. Ten gevolge van de overheidsmaatregelen kunnen zij echter ook geen gebruik maken van hun accommodatie.

Follow @Allesportzaken