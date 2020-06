Hulp Nijkerk aan Optisport roept vragen raadsleden op

De cijfers voor het beheer van het zwembad en sportaccommodaties in Nijkerk door Optisport vallen tegen. Nu leven er nogal wat vragen over de hulp van de gemeente aan het bedrijf.

Optisport geeft aan dat de eerste twee maanden van 2020 een stuk positiever uitvielen dan was verwacht.

Eénmalig tegemoetkoming Nijkerk

Het college wil Optisport éénmalig 108.000 euro tegemoet komen voor de aanloopverliezen. En daarnaast nog eens 5.000 euro voor hogere ozb die het bedrijf moet betalen dan tijdens de gunning bekend was. Daarnaast stemt BenW in met vermindering van de exploitatievergoeding met 127.000 euro.

Het college heeft de juridische adviseur al op de hoogte gebracht van de brief. Deze moet de consequenties beoordelen voordat de raadscommissie op 11 juni het voorstel over de tegemoetkoming behandelt. Optisport betaalt Nijkerk 400.000 euro om de exploitatie te mogen doen.

Aanloopkosten

Volgens directeur Oscar Schewe komt Optisport 200.000 euro tekort op de exploitatie van het zwembad. De aandeelhouders van Optisport hebben aangegeven niet tot 2027 voor tekorten garant te willen staan.

Volgens Schewe kon Optisport direct na de opening van het zwembad geen zwemlessen geven. Ook verliep de overdracht van personeel niet op rolletjes en waren dossiers te laat of niet compleet. Het gevolg was dat er meer aanloopkosten ontstonden.

Goede eerste twee maanden

Optisport nam extra personeel aan om alles in goede banen te leiden. “En wij hebben een inschattingsfout gemaakt bij de aanstelling van een manager. Die was bekwaam maar nieuw binnen de organisatie”, zo stelde Schewe. “Een eigen manager was beter geweest.”

Positieve maanden

Optisport probeert zich zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te worstelen. Het bedrijf geeft aan dat de eerste twee maanden van 2020 aanmerkelijk positiever uitvielen dan was verwacht.

Vooral het CDA en PRO21 willen weten waar het fout is gegaan. De gemeente bekijkt ook of een deel van de financiële gevolgen op SRO kan worden verhaald. Dit bedrijf was de vorige beheerder. Wellicht was er sprake van verwijtbaar gedrag rond de overdracht aan Optisport.

