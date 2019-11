Huisvesting kwijt na discriminatie of racisme op de club

De gemeente Amsterdam gaat investeren in een ‘veilig en tolerant sportklimaat’. En dan is het niet alleen de bedoeling om meer Amsterdammers te laten bewegen. De stad wil ook discriminatie of racisme bij de clubs uitbannen.

“Clubs die discriminatie of racisme niet uitbannen, lopen het risico hun huisvesting te verliezen.” Dat schrijft sportwethouder Simone Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad.

Amsterdams Sportakkoord

De gemeente gaat 10,6 miljoen euro uittrekken voor sportstimulering. Daarmee kunnen de clubs programma’s en trainingen financieren die zorgen voor een positieve sportcultuur. Om dat in goede banen te leiden, moet er een Amsterdams Sportakkoord komen. Daarin gaat de stad vastleggen hoe Amsterdam de kwaliteit van sport, samen met sportaanbieders- en bonden, kan verbeteren.

Racisme en discriminatie structureel uitbannen

Maar voordat Amsterdam zo’n akkoord kan ondertekenen, gaat de gemeente eerst met de clubs praten over racisme en discriminatie. “De gemeente eist van de clubs dat zij racisme en discriminatie structureel uitbannen”, zo schrijft de wethouder in de brief. “Zij moeten daar alles voor in het werk zullen stellen.”

Positieve rol van sport

“Een te grote groep Amsterdammers voelt zich nu niet welkom in de sport”, legt Kukenheim uit. “En dat terwijl het juist zo belangrijk is om te bewegen. Sport kan een doorslaggevende rol spelen bij het oplossen van allerlei problemen. Het kan helpen om het afglijden naar crimineel gedrag en eenzaamheid te voorkomen”, aldus Kukenheim.

Maatprogramma’s per stadsdeel

“Meisjes en lager opgeleiden kiezen er minder vaak voor om aan sport te doen. Maar wij zien ook grote verschillen per stadsdeel”, merkt de wethouder op. “Jongeren stoppen vaak na hun veertiende jaar met sporten.

De Amsterdammer is net iets sportiever dan de gemiddelde Nederlander maar sport niet in alle buurten even intensief. Vooral bewoners in Zuidoost, Nieuw-West en Noord sporten minder vaak. De wethouder wil daarom graag dat de stad per stadsdeel maatprogramma’s opstelt.

Follow @Allesportzaken