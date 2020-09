Huis op Zuid zwembad en sportcentrum opent in 2022

Rotterdam investeert in een groot sport- en zwemcentrum in Zuid. De kosten voor dit ‘Huis op Zuid’ aan de Laan op Zuid en de Brede Hilleweg, bedragen 33 miljoen euro.

De bouw moet in 2021 beginnen en in 2022 klaar zijn. Naast het sportcentrum komt een woontoren met 100 appartementen in het middensegment.

De bouw vormt een belangrijke bijdrage aan het programma ‘Rotterdam Zuid’. Dit plan behelst een twintigjarig verbeterplan voor de wijk.┬áWethouder Bas Kurvers: “De stad investeert in het Huis op Zuid om de Afrikaanderwijk met de Kop van Zuid te verbinden.

Het sportcentrum en de woningen komen op een centrale plek te liggen. Zij bieden jong en oud de mogelijkheid om te sporten en te wonen.” Het complex krijgt een 25 meter bad en een instructiebad. Ook komt er in het Huis op Zuid een sporthal met drie zaaldelen die zijn op te splitsen.

Het nieuwe complex vervangt het zwembad aan de Afrikaanderplein en de Afrikaanderhal. Scholen, verenigingen en particulieren zullen van het centrum gebruik kunnen gaan maken. Het zwembad wordt ook opengesteld als familiezwembad. Het centrum zal eigendom van de gemeente blijven en Sportbedrijf Rotterdam huurt en exploiteert het.

