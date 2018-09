Rookbeleid voor sportclubs ontbreekt in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen moet zich inspannen om sportclubs, -evenementen, scholen en speeltuinen rookvrij te krijgen. De raadsfractie van D66 mist nu een gemeentelijk rookbeleid.

“Het aantal rookvrije buitensportclubs is landelijk in è è n jaar verdrievoudigd. Alleen in Hoogeveen is nog geen enkele rookvrije sportclub te vinden”, stelt raadslid Marin Rutgers.

Geen gemeentelijk rookbeleid

Rutgers betreurt dat. “Hoogeveen wil de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland worden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en ontwikkeling. Maar er is geen actief rookbeleid om jongeren rookvrij te laten sporten en opgroeien. En op het Alfa-college na, schitteren ook de scholen in Hoogeveen door afwezigheid.”

Hartstichting

De Hartstichting maakte bekend dat er in Drenthe nu 10 rookvrije buitensportverenigingen zijn. En 19 clubs zijn bezig om het te worden. Dat zijn er drie keer zo veel als in 2017. Het streven is om landelijk alle plekken waar kinderen en jongeren komen rookvrij te maken.

Volgens Rutgers werd het ontbreken van rookbeleid pijnlijk duidelijk tijdens de Avond4daagse. “Er werd veel gerookt door meelopende ouders”, stelt zij. “Het ontbreken van rookbeleid en de meest kindvriendelijke gemeente willen zijn, stroken niet met elkaar.”

Vriendelijk verzoek

Assen en Emmen doen het beter als het om rookvrije clubs gaat. In juni lieten korfbalclub EKC2000 en vv DZOH in Emmen weten dat hun park vanaf dit seizoen rookvrij is. DZOH heeft roken niet verboden maar leden en bezoekers daar wel ‘vriendelijk om verzocht’. En tot dusver zonder problemen.

In Assen ondertekenden 26 organisaties en clubs begin 2018 een intentieverklaring om rookvrij te worden. FC Assen had zich eerder al rookvrij verklaard, waarna de wethouder opriep dit voorbeeld te volgen.

Vragen aan BenW

D66 zal tijdens een raadsvergadering op 6 september vragen stellen over deze kwestie. De partij wil dan weten welke stappen BenW gaat zetten om roken op sportclubs, en in speeltuinen en op schoolpleinen, tegen te gaan.

