Raad Hilvarenbeek wil hoofdpijndossier laten doorlichten

De sportaccommodatie aan de Roodloop in Hilvarenbeek is opgeleverd en met Laco is ook de exploitant bekend. Toch is de gemeenteraad nog steeds niet klaar met dit hoofdpijndossier.

De gemeenteraad van Hilvarenbeek wil een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de onderhandelingen tussen de gemeente en Laco zijn verlopen.

Geen optimaal resultaat

De toewijzing van de exploitatie van het zwembad en de sporthal in Hilvarenbeek heeft jaren geduurd. Eerst mislukte de aanbesteding en de onderhandelingen over de exploitatie verliepen uiterst moeizaam. Een groot deel van de raad heeft nu de indruk dat de gemeente uiteindelijk niet een optimaal resultaat heeft behaald.

Onrust en onvrede

De raadsfractie van de VVD diende samen met HOI Werkt en de Groep Bloemsma een motie in. Hierin werd het college opgedragen om het hele proces door een onafhankelijke partij tegen het licht te laten houden. “De besluitvorming heeft bij inwoners, sportverenigingen en de raad tot onrust en onvrede geleid”, zo stellen de fracties.

“Wij willen het proces achter ons laten en van de mooie accommodatie genieten”, zeggen de fracties. “Maar wij moeten ook willen leren van de fouten die er wellicht gemaakt zijn.”

Geen aannames

In de motie werd aangenomen dat door tijdsdruk een openbare aanbesteding niet meer mogelijk was. Raadslid Clemens Veraa vond dat wanneer je om een onafhankelijk onderzoek vraagt, je zo’n aanname niet moet meegeven. Daarop waren de indieners van de motie bereid om deze aannames te schrappen.

Het is nog niet duidelijk of de rekenkamer van Hilvarenbeek of een andere gemeente het onderzoek gaat uitvoeren. Dat zou ook door een onafhankelijk adviesbureau kunnen worden gedaan.

