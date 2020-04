Hoeksche Waard: Geen huur zolang complexen dicht zijn

De gemeente Hoeksche Waard komt haar sportclubs tegemoet. De sportwethouder neemt maatregelen scheldt hen onder meer de huur kwijt voor de tijd dat de complexen verplicht dicht zijn.

De gemeente onderzocht samen met de Sportraad waarmee de clubs het beste te helpen waren. Op basis van de uitkomsten heeft BenW een aantal maatregelen getroffen.

Maatregelen Hoeksche Waard

– De gemeente biedt sportclubs tot 31 augustus 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijke lasten. Sportclubs zullen via een een gemeenschappelijke regeling een bedrijfsmatige aanslag ontvangen. Daarmee vallen zij dus onder de regeling voor ondernemers;

– Hoeksche Waard berekent clubs geen huur voor buitensportaccommodaties (BA’s) zolang de complexen verplicht gesloten zijn. De gemeente stort al betaalde huur terug of zal deze met toekomstige facturen verrekenen.

Coronacrisis

– Gebruikers betalen geen huur voor de tijd dat zij hij BA als gevolg van de Coronacrisis niet kunnen gebruiken. Dit geldt voor zowel de accommodaties van de gemeente als van Bres Accommodaties. Exploitanten zoals Sportfondsen en Laco Nederland nemen daar zelf een besluit over. De gemeente spant zich wel in om de anderen ook op deze lijn te krijgen;

– Er zijn clubs die via de gemeente Hoeksche Waard een lening hebben lopen. Zij betalen dit jaar geen aflossing maar alleen rente. De leningen van deze clubs zullen daardoor een jaar langer doorlopen.

Maatwerk

In de gemeente is sprake van incidentele subsidies voor activiteiten en evenementen. Hierop zal de gemeente Hoeksche Waard maatwerk toepassen. Dit geldt ook voor het vaststellen van de subsidies 2020. Elke organisatie die een incidentele subsidie heeft aangevraagd, krijgt daarover in de komende periode informatie.

