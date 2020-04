Hockeyveld hockeyclub Baarle toch weer onzeker?

Het duurde drie jaar voordat in mei 2019 in de gemeenteraad van Baarle-Nassau de kogel door de kerk ging. De raad besloot toen unaniem voor de aanleg van een hockeyveld voor hockeyclub Baarle op het terrein van TC Baarle.

Er zijn volgens sportwethouder Nico Sommen reacties binnengekomen op het voorontwerp voor het hockeyveld voor hockeyclub Baarle. “Dat lag tot 8 april zes weken ter inzage. En vanzelfsprekend weegt de gemeente die reacties zorgvuldig mee”, zo stelt Sommen.

“Inwoners en organisaties konden vóór de ontwerpfase kennis nemen van de plannen. En als zij dat willen kunnen zij ook hun zienswijze kenbaar maken. In de ontwerpfase gaan wij met hen over de plannen praten.”

Van de Laak vraagt zich ook af of een financiële heroverweging van de grote investeringen niet op zijn plaats is. Zij geeft aan dat het niet ondenkbaar is dat de coronacrisis voor de gemeente economische gevolgen kan hebben.

Sommen: “In deze bizarre tijd is de hulp aan kwetsbare inwoners, zorgverleners, verenigingen, onderwijs en ondernemers onze eerste prioriteit. Dat neemt niet weg dat wij dossiers zoals de realisatie van het hockeyveld voor hockeyclub Baarle procedureel correct behandelen. Een heroverweging van de aanleg van een hockeyveld voor hockeyclub Baarle is, uitsluitend op basis van geld, nu niet aan de orde.”

Follow @Allesportzaken