Lopende contracten Hilvarenbeek tegen het licht

De gemeente Hilvarenbeek wil voorkomen dat het ooit weer in een slechte onderhandelingspositie terecht komt. Daarom worden alle lopende contracten die de gemeente heeft afgesloten, onder de loep genomen.

De gemeente Hilvarenbeek zal a lle lopende contracten opnieuw (laten) bekijken. Dit gebeurt na missers zoals in het proces rond de sporthal De Roodloop.

Geen goede positie

Adviesbureau Hordijk & Hordijk onderzocht de gang van zaken rond de bouw van sporthal De Roodloop. Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport is het evalueren van lopende contracten. De onderzoekers concludeerden dat de gemeente rond dit dossier al vanaf het begin geen goede positie had. In het proces rond de hal is ook onvoldoende vooruit gekeken.

Seintje over lopende contracten

Hilvarenbeek heeft onlangs een signaleringssysteem aangeschaft. Dit systeem geeft het college voortaan automatisch een seintje wanneer contracten opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. De gemeente zocht al voor de verschijning van de Hordijk rapportage naar zo’n systeem. Dit liet interim burgemeester Harrie Nuijten tijdens de raadsvergadering op 15 mei weten.

Geen afrekening

Het rapport van Hordijk & Hordijk is niet bedoeld als een afrekening. Toch werd uit de aanbevelingen pijnlijk duidelijk dat er in het dossier De Roodloop veel niet goed is gegaan. Zo was de rolverdeling tussen gemeenteraad en het college vaag en ontbrak het aan duidelijke kaders.

Het gemis van een helder sport- en accommodatiebeleid liep als een rode draad door dit proces. De raad kon zich op 15 mei unaniem vinden in deze conclusies en aanbevelingen.

Verbeterplan

Het college grijpt de aanbevelingen van Hordijk & Hordijk aan een verbeterplan op te stellen. Dat plan moet na de zomer klaar zijn. Fractievoorzitter Cees van Hoof van Gemeenschapslijst diende een motie in om alle contracten opnieuw te laten beoordelen. Maar dat voorstel werd als overbodig beoordeeld vanwege de invoering van het nieuwe systeem.

