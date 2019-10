Heumen maakte gegevens sportcentrum onleesbaar

De gemeente Heumen overtreedt de wet doordat exploitant Laco van sportcentrum Malden niet alle kosten hoeft te betalen. Dat maakte de ACM op 28 september bekend.

De gemeenteraad van Heumen doet echter niets met die uitspraak. Dit tot onvrede van andere sportondernemers in de regio. Die stappen nu naar de rechter.

Bijdrage Heumen voor Laco

Laco biedt in het sportcentrum Malden zwemmen aan, maar ook commerciële activiteiten zoals fitness. De gemeente Heumen geeft exploitant Laco daarvoor een bijdrage.

De gemeente vindt namelijk dat je zwemmen en zaalsporten niet aan de markt over kunt laten. Heumen besteedt dus gemeenschapsgeld aan een sportcentrum waarin inwoners ook aan fitness kunnen doen.

Oneerlijke concurrentie

De ACM vindt dat de huur die Laco moet betalen te laag is. “Hierdoor is sprake van oneerlijke concurrentie“, zo schrijft de ACM in zijn uitspraak.

Maar de gemeenteraad vindt sportcentrum Malden zo belangrijk dat de wet Markt en Overheid hierop niet van toepassing is. Daarmee zet de raad van Heumen de ACM buitenspel. “Maar totdat de gemeente het ‘algemeen belang besluit’ nam, was zij wel in overtreding”, aldus de ACM.

De advocaat van de sportondernemers was donderdagavond bij de gemeenteraad duidelijk. “Wat is het algemeen belang van fitness als er 800 meter van sportcentrum Malden al een fitnessclub zit?”

Gegevens onleesbaar gemaakt

De ondernemers stellen dat Laco goedkoop fitness kan aanbieden door een bijdrage van de gemeente. Maar dat is moeilijk na te gaan. In een rapport dat Heumen liet opstellen, zijn namelijk veel gegevens over de exploitatie zwart gemaakt “vanwege de vertrouwelijkheid.”

Rob Wijnhoven van Lierdal Sportcenter ergert zich daaraan. “De burgers van Heumen moeten toch weten hoeveel geld zij bijdragen aan het sportcentrum?”

Maar ook op 28 september hield de raad aan die vertrouwelijkheid vast. Wijnhoven stapt daarom naar de bestuursrechter. Of de andere ondernemers met hem meegaan is nog niet bekend.

