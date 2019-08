Hels kabaal voetbalkooi trapveldje in Oosterbeek

Eerst was er in Nijmegen een hoop te doen om een speelveldje naast een school. En nu lopen de gemoederen in Oosterbeek hoog op vanwege een ‘hels kabaal’ van een voetbalkooi.

“Ons bezwaar is niet gericht tegen de jongeren of het veldje maar tegen het hekwerk.” En voor de tweede keer in korte tijd, verdeelt een Gelders trapveldje een buurt.

Klachten over hels kabaal

Wie na 21:00 uur nog voetbalt in de kooi naast de Bernulphusschool in Oosterbeek, riskeert ruim 100 euro boete. En de politie controleert strikt of de jeugd zich daar wel aan houdt. De gemeente Renkum plaatste een bord ‘verboden toegang’ na aanhoudende klachten van omwonenden over een ‘hels kabaal’.

Net als in Nijmegen staan de klagers lijnrecht tegenover andere bewoners en ouders. De één vindt dat Renkum paal en perk moet stellen aan de geluidhinder. De ander vindt dat kinderen gewoon moeten kunnen spelen.

Sportwethouder Marinka Mulder hield op 30 juli een bijeenkomst op het gemeentehuis. Hier konden alle partijen hun verhaal doen. “En dat heeft de lucht wel geklaard”, zegt een aanwonende. “Ons bezwaar is ook niet gericht tegen de jongeren of het veldje maar tegen het hekwerk van de kooi.”

Hekwerk maakt een hels kabaal

De kooi om het veld en de goals zijn van metaal. Als de jeugd de ballen daar tegenaan schiet maakt dat een hels kabaal. Althans, dat vinden de bewoners van de nieuwe woonwijk die er naast is gebouwd. Het veldje ligt er al tientallen jaren en tot voor kort hebben de omwonenden daar nooit over geklaagd.

De druk mag dan nu wel een beetje van de ketel zijn maar het euvel is nog niet opgelost. De gemeente Renkum gaat daar in september verder over praten. Wethouder Mulder zal dan op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen prettig is. “Wij willen dat de kinderen kunnen spelen maar ook dat de inwoners prettig kunnen wonen.”

