Heel Epe Beweegt gaat op voor een tweede termijn

In de gemeente Epe is sinds 2013 een team van buurtsportcoaches actief in het programma ‘Heel Epe beweegt’. Zij zorgen voor meer sportdeelname en een gezonde leefstijl voor de inwoners.

Hun inbreng in de eerste termijn van het uitvoeringsplan 2014-2018 zit erop. Na een evaluatie gaat Epe nu verder met het vervolgplan 2019-2023.

Groepsindeling Heel Epe Beweegt

Sportwethouder Robert Scholten is blij met het team buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt. “Ook in de komende vier jaren gaan zij zich inzetten voor de vele groepen inwoners. En voor elke groep is een eigen doelstelling bepaald.”

Scholten: “Zij gaan inactieve senioren aanmoedigen om zo lang mogelijk fit, gezond en zelfstandig te blijven. Dat gaan zij ook doen voor inactieve volwassenen van 35 tot 65 jaar. Maar een leven lang fit begint natuurlijk bij de jeugd. Het team zal zich daarom ook op de jeugd tot 23 jaar gaan richten.”

Aangepast sporten

Voor mensen met een beperking ontwikkelt Epe een programma voor aangepast sporten en bewegen. Heel Epe Beweegt besteedt ook aandacht aan de kwetsbare mensen in Epe.

Om te sporten en bewegen moeten sommigen eerst een financiële of culturele drempel over. “Maar de gemeente zal al deze inwoners hulp en passende activiteiten bieden”, zo stelt Scholten.

Tweede termijn Heel Epe Beweegt

Bestuurders van sportclubs, buurtsportcoaches en beleidsmakers ontwikkelden de nieuwe koers. “Die koers is breed gedragen en biedt een goede basis voor een tweede termijn”, aldus de wethouder.

Een begeleidingsgroep gaat de vinger aan de pols houden. “Twee keer per jaar bespreken wij daarin de voortgang, actuele zaken en ontwikkelingen. Zo houden wij het plan voor de gemeente ook de komende jaren actueel.”

Follow @Allesportzaken