Meierijstad lost knelpunten harmonisatie clubs op

Meierijstad heeft maatwerkoplossingen gevonden voor vier sportclubs. Die kwamen door de harmonisatie van de tarieven en subsidies in de knel. De oplossing kost elk jaar wel 165.000 euro.

Meierijstad stelde begin 2018 de nieuwe sportnota vast. Hierin trok de gemeente de subsidies en huurtarieven van sportclubs in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gelijk.

Harmonisatie leverde grote verschillen op

Maar de verschillen tussen deze voormalige gemeenten bleken groot. Met name vier buitensportclubs in Veghel bleken de dupe te worden van de harmonisatie.

Meierijstad bedacht daarom een aantal maatwerkoplossingen voor SCMH Mariaheide, MHC Sint Oedenrode, RKSV Rhode en VMHC Geel Zwart. Die oplossingen kosten de gemeente wel jaarlijks 165.000 euro.

Geen huur, geen subsidie

Afgesproken is dat SCMH in Mariaheide eigenaar blijft van haar nieuwe accommodatie. De club krijgt 200.000 euro als compensatie en blijft de accommodatie zelf beheren. Sportwethouder Coby van der Pas: “200.000 euro lijkt veel geld maar de club betaalt geen huur en krijgt ook geen subsidie.”

De andere drie clubs dragen hun accommodatie over aan de gemeente. RKSV Rhode bouwde zelf een kleedaccommodatie en draagt haar accommodatie dus aan de gemeente over voor 275.000 euro.

Overname restschuld

MHC Sint Oedenrode en Geel Zwart uit Veghel hebben een hypotheek op hun accommodatie. Bij de MHC is het restantbedrag nog 172.000 euro, bij Geel-Zwart nog 149.000 euro. De gemeente neemt deze schulden over en de clubs gaan vanaf 1 juli huur betalen voor de sportvelden.

Geel Zwart draagt de kleedkamers pas over als de accommodatie aan vervanging toe is. Tot die tijd betaalt de club daarvoor geen huur en zorgt zelf voor het groot onderhoud.

Algehele instemming

Wethouder Van der Pas zegt niet dat iedere club héél tevreden is. “Maar elke club is in elk geval akkoord gegaan. En ik verwacht niet dat er nog lijken uit de kast gaan vallen.” Alle partijen in de raad hebben al aangegeven dat zij met het voorstel voor deze oplossing instemmen.

