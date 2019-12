Roep om handhaving rond kunstgrasvelden Tilburg

Burgemeester Theo Weterings moet snel werk maken van de handhaving rond kunstgrasvelden. Dat stellen oppositiepartijen LST, PvdA en SP na een uitspraak van de rechtbank. Deze korrels vervuilen de bodem.

Sportaal in Enschede De rechtbank van Rotterdam legdeeen boete op van 10.000 euro voor milieuverontreiniging.

Vogido als eerste plaats delict

Het eerste plaats delict is het terrein van voetbalclub Vogido in Enschede. De rechtbank stelt dat niet alles is gedaan om te voorkomen dat rubberkorrels buiten de kunstgrasvelden terechtkwamen. Door onzorgvuldig onderhoud belandden deze korrels tot wel 15 meter buiten het veld.

Rond het veld ontbraken planken om verspreiding tegen te gaan evenals schoonmaakborstels bij de uitgangen. “Per kunstgrasveld”, zo stelde het OM tijdens de zitting, “verdwenen jaarlijks zo’n 30 autobanden in de bermen rond de velden.”

Handhaving rond kunstgrasvelden

Het Recycling Netwerk zwengelde in 2017 deze zaak aan via een aangifte. Het netwerk sprak in de media al van een baanbrekend vonnis met ook internationaal gevolgen. PvdA, LST en SP in Tilburg pleiten al langer voor een invoering van meer milieuvriendelijke korrels.

“De gemeente Tilburg is doorgaans eigenaar van de velden”, zegt raadslid Yusuf Çelik. “Wij roepen BenW daarom op de velden zo snel mogelijk te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Hij wil ook dat de burgemeester via de omgevingsdienst gaat handhaven. Wij verwachten dat er na deze uitspraak meer toezicht komt.”

Rubber is goedkoper

Celik vindt dat de politieke discussie over de rubberkorrels tot nu toe steeds uitpakt in het voordeel van rubber uitpakt. “Rubber is namelijk goedkoper. Maar als blijkt dat ook in Tilburg rubber tot ver buiten de velden ligt, dan zullen er maatregelen nodig zijn.”

De drie raadsfracties hebben de kwestie op 20 december jl. bij burgemeester Weterings aangekaart. Die moet nog gaan reageren. Sportaal in Enschede overweegt overigens om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

