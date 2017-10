VOG oplossing clubs Meierijstad onnodig vrijblijvend

Bij een aantal fracties in de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad heerst onbegrip over niet verplicht laten overleggen van een VOG bij sportclubs. “Eén regel aan de subsidieverordening toevoegen en je bent er.”

Meierijstad kiest er voorlopig voor om sportclubs niet te verplichten om voor vrijwilligers een VOG te laten overleggen. Deze keuze wordt door een deel van de politiek niet gewaardeerd.

Meierijstad zoekt omweg

Een VOG kan kindermisbruik en grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers bij sportclubs tegengaan. Het gemeentebestuur wil echter eerst een proef gaan doen met jonge bedrijven. Die moeten een manier bedenken om clubbestuurders hun vereniging aan te laten melden om gebruik te maken van de VOG.

Hoe lastig is het

“Vrijwilligers die niet uit zichzelf een VOG willen overleggen, moet je als sportclub helemaal niet in huis willen hebben”, stelt gemeenteraadslid Laurens van Voorst. “Voeg simpel één regel toe aan de subsidie-verordening en je bent er.”

“Hoe lastig is het zou je denken. Leg vast dat vrijwilligers die bij sportclubs met minderjarigen werken, een VOG moeten overleggen en klaar is Kees. Nu moeten wij ook weer maanden gaan zitten wachten op nieuwe stappen.”

Gemeente moet regie nemen

Raadslid Marrik van Rozendaal valt Van Voorst bij. Hij werkt beroepsmatig veel met mensen die jonge, beschadigde kinderen helpen. “Het verplicht stellen van een VOG lost natuurlijk niet het hele probleem op. Maar als je als gemeente de regie wilt hebben, dan moet je die nu ook wel nemen.”

Oplossing te vrijblijvend

“De gemeente Meierijstad kan die regie naar zich toe trekken door in de subsidie-verordening een paar regels op te nemen. De ‘oplossing’ die nu gekozen is voor het overleggen van een VOG, is veel te vrijblijvend.”

