Sportclubs vragen Haarlem gezamenlijk om coronahulp

In Haarlem is een collectief van buitensportverenigingen ontstaan dat coronahulp zoekt. Dat heeft de gemeente gevraagd om de komende tijd af te zien van het vragen van veldhuur.

“Sportclubs lopen veel inkomsten mis maar moeten wel veldhuur blijven betalen”, stelt Hans Rutte. Hij is voorzitter van ov Onze Gezellen. “De buitensportverenigingen vragen de gemeente daarom samen om de clubs geen veldhuur te berekenen. Wij zoeken in elk geval coronahulp zolang wij niet mogen sporten.”

Rutte zegt vertrouwen te hebben in de gemeente. “Haarlem is altijd erg betrokken bij de breedtesport. Wij gaan er dus vanuit dat wij er met wethouder Merijn Snoek uit gaan komen. “Wij hebben er ook begrip voor als dat eventueel wat langer duurt. Er komt in deze tijd veel op alle gemeenten af.”

“De huidige situatie kan vooral kleinere clubs in grote problemen brengen. Verenigingen die vooral in de zomer actief zijn, kunnen misschien wel het hele seizoen niet meer spelen. Zie dan je leden maar eens te behouden.”

Bij sv Alliance ’22 betekent de opgelegde sluiting tijdelijk ook geen huiswerkbegeleiding en geen voetbalschool. Voorzitter Robert Graat: “Dat scheelt ons inkomsten. Wij draaien sowieso de hoogste kantine-omzet van maart tot en met begin juni. En de geplande evenementen gaan ook niet door.”

Het jeugdvoetbalkamp en Het KiKa Alliance Jeugdtoernooi stonden eind mei in de agenda. “Dat zijn leuke evenementen waar wij wat aan kunnen verdienen. Ik schat dat de coronacrisis ons tussen de 20 en 25% van de omzet gaat kosten. Alliance is een gezonde club maar wij moeten dit wel gaan opvangen.”

Het stilleggen van de vereniging heeft ook veel invloed op de leden. “Ik hoor veel mensen zeggen dat zij het sociale aspect missen. Het bijpraten en elkaar even zien”, aldus Graat.

Follow @Allesportzaken