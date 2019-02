Haags Sportkwartier zoekt ideeën voor wijk Escamp

Het stadsdeel Escamp wil de meest sportieve wijk van Den Haag worden. Het Haags Sportkwartier zoekt bij bewoners en sportclubs ideeën om van Escamp het sportiefste Haagse stadsdeel te maken.

Het Haags Sportkwartier wil het dagelijks leven van de inwoners van het stadsdeel Escamp en hun omgeving meer laten bewegen en sporten.

50% beweegt onvoldoende

In de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust wonen bij elkaar 70.000 mensen. De helft van deze mensen beweegt voldoende voor hun gezondheid maar de andere helft niet.

De gemeente wil deze 50% ook aan het bewegen en sporten zien te krijgen. Sportclubs, studenten, welzijnsorganisaties, scholen, lokale helden en andere partners zullen hierbij helpen.

Zuiderpark en Uithof

Sportcampus Zuiderpark zal het sportieve centrum van deze vier wijken worden. Daarvoor bieden de 1.500 sportstudenten op de campus voor dit gebied unieke kansen. Via hun opleiding kunnen zij helpen om Escamp te veranderen tot een Haags Sportkwartier.

Maar ook de Uithof is een groot sporticoon in de wijk. En daartussen liggen op het zogenaamde Groen Assenkruis enorm veel sportvelden.

Haags Sportkwartier zoekt ideeën

Het stadsdeel Escamp heeft de meeste sportfaciliteiten van heel Den Haag. De gemeente gebruikt deze dan ook graag voor nieuwe ideeën en activiteiten. Daarnaast wil de gemeente ook de sportclubs in Escamp versterken. Den Haag wil er bovendien voor zorgen dat de Escamp een veilige omgeving is voor de bewoners.

Sportclubs kunnen voor de wijk ook met ideeën komen want in Escamp is nog een wereld te winnen. Deze ideeën kunnen worden ingediend bij Nathalie Nuiten. Zij is projectleider voor het Haags Sportkwartier en zij inventariseert alle initiatieven die binnen gaan komen.

