Haags Sportinitiatief 2018 vraagt om nieuwe ideeën

Het doel van het Haags Sportinitiatief is om alle Hagenaars in beweging te krijgen en te houden. Maar hoe zorg je er als stad voor dat mensen die nu niet of te weinig bewegen, toch actiever worden?

Het Haags Sportinitiatief 2018 biedt ook sportclubs de mogelijkheid om tot 30 april een aanvraag in te dienen met een idee om meer Hagenaars aan het bewegen te krijgen.

Walking football en racerunning

Ook in 2016 en in 2017 zijn al met succes een aantal sportinitiatieven ingevoerd. Zo zijn veel Haagse ouderen gaan bewegen dankzij ideeën zoals walking voetbal en buiten fitness. Andere voorbeelden van sportinitiatieven zijn het aanbieden van dansles en racerunning.

Bewegen in een veilige omgeving

Buurtsportvereniging De Mussen kreeg via groepslessen en persoonlijke begeleiding, 55-plussers aan het bewegen in een veilige omgeving. En het lukte Haag Atletiek om kinderen met een lichamelijk beperking aan de RaceRunner te krijgen.

De Racerunner is een aangepaste driewielfiets zonder pedalen maar met een borststeun. Zo kunnen ook deze kinderen ervaren hoe het is om te rennen maar op een aangepaste manier.

Haagse Harttrim Vereniging

De algemene Haagse Harttrimvereniging biedt als Haags Sportinitiatief, extra sport- en spelactiviteiten aan voor mensen die kampen met hart- en vaatklachten of die dat juist voor willen blijven. Zo helpt de vereniging hen om een begin te maken met een gezondere levensstijl.

Criteria voor deelname

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een sportinitiatief aan een aantal criteria voldoen.

• het moet erop erop gericht zijn om deelnemers gedurende één jaar, minimaal één keer per week te laten bewegen/sporten;

• het initiatief moet realistisch zijn;

• de wensen en behoeften van de gekozen doelgroep(en) moeten voorop staan;

• een aanvraag moet duidelijk en concreet beschrijven hoe de resultaten worden geëvalueerd;

• een Haags Sportinitiatief mag maar door één aanvrager worden ingediend en

• er moet in een aanvraag worden samengewerkt met minstens één andere organisatie.

Follow @Allesportzaken