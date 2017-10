GSRC krijgt de rekening van de gemeente Groningen

De gemeente Groningen waarschuwde studentenvereniging Vindicat en rugbyclub GSRC ervoor dat er op sportpark Corpus den Hoorn niet mocht worden geslapen. Maar daar had GSRC geen boodschap aan.

De gemeente is eigenaar van Corpus waar overnachten niet is toegestaan. Groningen heeft met het GSRC-bestuur gesproken en na een waarschuwing is een schadeprotocol gestart.