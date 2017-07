Gruno verrast door bebouwing van haar velden

De Groningse vv Gruno is compleet verrast door de bouwplannen die woningcorporatie Nijestee heeft op de velden van de club. Nijestee heeft plannen om in de stad 2.500 sociale huurwoningen te bouwen.

Een klein deel van de nieuwbouw staat gepland op velden van vv Gruno op sportpark West End. Maar ook op een naastgelegen veld dat nu nog door sv Lycurgus wordt gebruikt.

Kan geen velden missen

Secretaris Cor van der Stam van vv Gruno is stomverbaasd en weet van niks. Hij geeft aan dat beide clubs de velden helemaal niet kunnen missen omdat er anders een capaciteitsprobleem ontstaat. De club gaat contact zoeken met Nijestee om meer duidelijkheid te krijgen.

Kantine en kleedkamers ook weg

Ook de kantine en de kleedkamers zouden volgens de plannen moeten verdwijnen. Het verlies van de kantine zou kunnen worden opgevangen omdat vv Gruno fusieplannen heeft met Groninger Boys dat ook op sportpark West End speelt.

Gemeente voelt er wel voor

Op het complex liggen drie velden die al een aantal jaren niet meer in gebruik zijn. Of die velden bij het eventuele doorgaan van dit project, opgewaardeerd zouden worden, is nog niet duidelijk. En of alle plannen van Nijestee eigenlijk wel doorgaan is ook nog niet bekend, maar de gemeente Groningen heeft er wel oren naar.

