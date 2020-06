Veel Groningse sportclubs willen deze zomer door trainen. Zo’n 35 clubs hebben Sport050 al gevraagd of de sportzalen en -velden daarvoor open kunnen.

Veel gezinnen gaan vanwege de coronacrisis niet op vakantie. Daarom willen veel Groningse sportclubs iets extra’s doen voor de jeugdleden die deze zomer thuis blijven.

Vraag van Groningse sportclubs

De meeste aanvragen komen van zaalsportclubs. Maar ook tien veldsportclubs willen in juli en augustus gebruik blijven maken van hun sportpark. Sport050 directeur Marijke Gelling verwacht dat de teller nog oploopt.

“Wij kijkt nu of wij de aanvragen kunnen honoreren. Voor de buitensportclubs is dat niet zo’n punt. Maar wij moeten de gymzalen openen en sluiten en tussen de trainingen door ook schoonmaken.”

Lekker doorspelen

Bij Be Quick 1887 staan vanaf 21 juli negen voetbal-meets gepland op de Koeman Playground in Haren. “Wij willen kinderen de deze zomer lekker laten doorspelen”, zegt hoofd opleiding Benjamin Sietsma.

Be Quick richt zich met zijn zomertrainingen ook op kinderen van 9 en 13 jaar die willen gaan voetballen. “Dat zat al in de planning maar wij versnellen dat vanwege de coronacrisis.”

Wel of geen ouders

Sport050 helpt de Groningse sportclubs ook om hun kantines en terrassen vanaf 1 juli weer te heropenen. Daarvoor houdt het sportbedrijf zich aan protocol heropening horeca. Veel clubs wachten daarop met smart, ook al voor de broodnodige inkomsten voor de clubkas.

De versoepeling van de coronaregels is soms wat complex. Dat ontdekte ook Be Quick deze week. Vorig weekend liet de club weer ouders bij jeugdtrainingen toe. Vervolgens meldde Sport050 dat dit toch nog niet zou zijn toegestaan.

Wel 1,5 meter afstand

Daarop moesten de ouders dus weer wegblijven en even later bleek dat het toch wel weer mocht. Inmiddels mogen de ouders de training van hun kinderen dus weer volgen. Maar zij moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. De steeds veranderende regels zetten Sport050 even op het verkeerde been. “Tja, het is soms verwarrend”, besluit Gelling.

Follow @Allesportzaken