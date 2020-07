Grondaankoop nabij sportpark in De Lier bepleit

De raadsfractie van GBW wil dat de gemeente Westland een strategische grondaankoop doet. Het stuk grond, een tuinbouwperceel, grenst namelijk aan sportpark De Zweth in de Lier.

De lokale partij steldeonlangs deze vraag. De partij wil graag weten of het college bereid is om daarover met de eigenaar te gaan praten.

Hiermee reageert GBW op het standpunt van het college. Dat geeft aan dat het niet nodig is om in de begroting geld te reserveren voor de ambities van drie sportclubs. Valto (korfbal), ’t Loo (tennis) en Odis (handbal) willen zich namelijk verder ontwikkelen.

De clubs hebben samen onlangs een visiedocument bij de gemeente ingediend. De situatie van tennisclub ’t Loo heeft wel de aandacht van wethouder Pieter Varekamp. “Deze club zit knijp. Maar er zijn mogelijk andere oplossingen voor deze vereniging.”

Volgens GBW is een uitbreiding in stappen van Sportpark De Zweth cruciaal in de plannen van de drie verenigingen. “De eigenaar van het naastgelegen tuinbouwbedrijf wil zijn perceel binnen afzienbare termijn verkopen”, aldus de fractie.

“Het is daarom van belang dat de gemeente Westland deze strategische grondaankoop doet”, stelt GBW. De partij wil voorkomen dat de clubs straks achter het net vissen als een derde het perceel koopt.

