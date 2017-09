D66 Leiden: gratis sportlidmaatschap voor kind van 7

D66 wil in Leiden alleen kinderen van 7 jaar gratis een jaar lang sportlidmaatschap van de gemeente geven. Volgens sportwethouder Paul Dirkse moeten wel alle kinderen in Leiden van jongs af de kans krijgen om voldoende te bewegen.

“Ik snap dat het om een kleine groep gaat maar je moet moet ergens beginnen. Bij succes kan de regeling altijd nog worden uitgebreid”, zegt D66 sportwethouder Paul Dirkse.

Cruciaal in het preventiebeleid

Het voorstel staat in het concept verkiezingsprogramma dat D66 Leiden vandaag presenteert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. D66-lijsttrekker Dirkse vindt het plan broodnodig. “Sport en bewegen is voor ons cruciaal in het preventiebeleid.”

Kinderen zijn er aan toe

Volgens Dirkse zijn kinderen in groep 4 en 5 er aan toe om structureel te gaan sporten. “Wij willen hen via een sportlidmaatschap daarvoor de gelegenheid bieden. Ook kinderen met een migratieachtergrond kunnen dan meer gaan bewegen.”

Nu kunnen in de stad Leiden alleen mensen met een laag inkomen een vergoeding tot 225 euro krijgen voor de sportkosten voor hun kinderen.

Inkomsten voor sportclubs

Het D66-voorstel voor een sportlidmaatschap betreft volgens de wethouder een groep van zo’n 2.000 kinderen. De invoering zou de gemeente op jaarbasis zo’n 300.000 euro gaan kosten. “Maar de extra toestroom van 7-jarigen zorgt wel voor nieuwe inkomsten voor sportclubs”, stelt Dirkse.

Sportlidmaatschap geen discriminatie

Dirkse vindt niet dat er sprake is van discriminatie van kinderen van andere leeftijden. “Ik snap dat het gaat om een kleine groep maar je moet moet ergens beginnen. Bij succes kan de regeling altijd nog worden uitgebreid.”

D66 Leiden stelt ook voor dat scholen en sportorganisaties meer gaan samenwerken. De partij wil ook dat alle Leidse scholen een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanstellen en dat de kwaliteit van gymzalen verbeterd wordt.

Follow @Allesportzaken