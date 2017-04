Grand Prix Judo de komende vier jaar in Den Haag

In Den Haag hebben sportwethouder Rabin Baldewsingh en Jos Hell, voorzitter van de Judobond (JBN), een overeenkomst ondertekend voor samenwerking. De stad gaat de komende vier jaar de IJF Grand Prix Judo huisvesten.

Baldewsingh: “De Grand Prix Judo in Den Haag is echt een droom die uitkomt. Judo is populair en de stad heeft na het EK 1996 al in 21 jaar geen groot judotoernooi meer gehad.

Sportcampus Zuiderpark

“Dit is een ode aan Carola Uilenhoed, Anicka van Emden en Simeon Catharina. Zij betekenen veel voor Den Haag als sportstad en Catharina is niet minder dan ons grote talent voor de toekomst. Ik ben blij dat het slotstuk van 2017 de Grand Prix Judo op Sportcampus Zuiderpark wordt. Daar gaan wij de hele stad bij betrekken”, aldus Baldewsingh.

100.000 dollar

Zoals het er nu voor staat zal dit toernooi met zo’n 450 deelnemers uit circa 70 landen worden gehouden. De eerste editie speelt zich in het weekend van 17 t/m 19 november 2017 af. In de prijzenpot van deze Grand Prix Judo zit 100.000 dollar. Iedere zege in Den Haag zal dan goed zijn voor 700 ranking punten op de wereldranglijst.

Projectmanager Haags Judo

Voormalig topjudoka Uilenhoed werd al tijdens de perspresentatie door de JBN als projectmanager voorgesteld. De 32-jarige Haagse zal in haar rol betrokken zijn bij alle initiatieven die rondom de Grand Prix Judo zullen plaatsvinden.

The right woman

Uilenhoed werd door de wethouder ‘the right woman on the right place’ genoemd. “Dit toernooi moet niet alleen een topevenement worden, het moet ook een feestje worden voor de hele stad. Judo is een sociale sport en dat wil Den Haag aan iedereen laten zien. Aan jong en oud, aan mensen met een beperking en aan iedereen die met judo kennis wil maken.”

In 1996 vonden de EK Judo plaats in Den Haag. Ook was de bond in 2009 al eens gastheer van de WK Judo. Verder organiseerde de JBN jaarlijks tot en met 2011 ook een IJF Grand Prix Judo in Nederland.

Follow @Allesportzaken