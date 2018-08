Gouds Sportcongres primeur van Sport.Gouda

Op 13 september as. wordt het eerste Gouds Sportcongres gehouden. Tijdens deze avond is ‘Sport en het sociaal domein’ het centrale thema. Hoe kunnen clubs en maatschappelijke organisaties met de veranderende sportwereld omgaan.

Welke kansen doen zich voor en hoe komt nieuw sportaanbod tot stand? Kunnen clubs een bijdrage leveren aan brede maatschappelijke doelen en hoe zorg je dan voor een goed kader?

Inspirerend Gouds Sportcongres

Deze eerste editie van het Gouds Sportcongres belooft een inspirerende avond te worden. Geïnteresseerden kunnen de avond die plaatsvindt in het Groenhovenbad in Gouda, gratis bezoeken. Eén van de gasten is sportwethouder Michiel Bunnik.

Etienne Verhoef, presentator van RTV Rijnmond, zal het interactieve deel begeleiden. Hierna kunnen diverse workshops en kennissessies worden gevolgd over onderwerpen zoals:

• Start2Create

Waar haal je vrijwilligers vandaan en hoe werf je deze mensen en behoud je hen? En hoe zorgen wij ervoor dat de jeugd ook vrijwilligerswerk gaat doen?

• NOC*NSF​

Sport is fantastisch om te doen en brengt plezier en ontspanning. Maar hoe kan een club een passend sport- en beweegaanbod ontwikkelen en welke goede voorbeelden zijn er?

• Gezondheidscentrum Korte Akkeren

Welke invloed hebben problemen rond de prikkelverwerking op het gedrag en op de motoriek? Ervaar wat deze kinderen voelen en welke benadering voor deze kinderen met autisme het beste is.

• Stichting Life Goals

Een groeiende groep mensen loopt vast in het leven en de maatschappij. Deze groep is kwetsbaar maar wil wel meer grip op hun leven krijgen. Life Goals past sport toe om hen in beweging te krijgen.

• Sport.Gouda

Sprekers vertellen aan de hand van voorbeelden hoe zij bepaalde keuzes hebben gemaakt voor hun vereniging. Waarom kozen zij voor bepaalde activiteiten en wat was er nodig om die keuze te realiseren? Maar heeft het ook opgeleverd wat er van werd verwacht?

Inschrijving

Indien u het Gouds Sportcongres wilt bezoeken, dan kunt u zich hier inschrijven.

