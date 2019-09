Sportgemeente van het Jaar 2019 is Gorinchem

De gemeente Gorinchem heeft de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2019’ in de wacht gesleept. Dit is op 25 september tijdens het VSG-congres in Emmen bekendgemaakt.

Naast de titel ontving sportwethouder Joost van der Geest een bokaal en een geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. Enschede won de prijs voor het ‘Beste initiatief 2018/2019’.

Close-finish

De verkiezing kenden dit jaar een close-finish van de andere genomineerde gemeenten, Almere, Simpelveld en Venlo. Maar de jury was het meeste onder de indruk van het beleid van Gorinchem. “De lijnen in Gorinchem zijn kort en partners weten elkaar makkelijk te vinden.”

Sport- en beweegbeleid

‘Gorinchem beweegt’ voert het beweegbeleid uit voor de stad. De gemeente maakt zich er sterk voor dat iedereen mee kan doen en brengt dat ook nadrukkelijk in de praktijk.

Gorinchem heeft een uitgebreid sport- en beweegaanbod voor jong en oud. Ook in de zomer organiseert de stad voor thuisblijvers, een omvangrijk en gratis zomersportprogramma.

Het sport- en beweegbeleid van de gemeente kent een strakke opzet. Met een realistisch beleid dat de stad ook nog eens mooi verpakt. Gorinchem ademt sport en vitaliteit, voor iedereen.

Twee delen

De verkiezing bestond uit twee delen. Voor de categorie Sportgemeente van het jaar moesten de deelnemers onderbouwen waarom hun gemeente sportgemeente van het jaar zou moeten zijn. En voor het Beste initiatief op sport- en beweegbeleid beschreven zij hun beste initiatief uit 2018/2019.

Bezoek van de adviescommissie

Een adviescommissie beoordeelde de genomineerden en bezocht hen voor het onderdeel Sportgemeente van het jaar. De commissie bevroeg de gemeenten ook nader over alle activiteiten.

De VSG zette de inzendingen voor het beste initiatief 2018/2019 op de site van Sportgemeente van het jaar. Deze zijn vervolgens door maar liefst 75 andere gemeenten beoordeeld.

De jury bestond dit jaar uit vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport, het Mulier Instituut en de VSG.

Follow @Allesportzaken