Goes maakt speerpunt van verbetering sportdeelname

Goes sleutelt aan een lokaal sportakkoord voor o.m. voor mensen met een beperking, scholieren en ouderen. De gemeente krijgt van het Rijk 35.000 euro om zo’n akkoord voor de stad op te zetten.

Aan de Zeeuwse variant van het nationale sportakkoord wordt al vanaf begin 2019 gewerkt. Het sportakkoord waaraan de gemeente nu werkt, is daar een lokale uitwerking van.

Belangrijke thema’s

Sportwethouder Derk Alssema: “Wij ontwikkelen voor de invoering van het akkoord thema’s zoals ‘inclusief sporten en bewegen’. Goes wil sport zo laagdrempelig mogelijk maken voor mensen met een beperking.”

“Een ander belangrijk thema is ‘bewegen in het onderwijs’. Maar de gemeente wil ook de levensvatbaarheid van de lokale sportclubs verbeteren.”

Goes zoekt een sportformateur

Goes wil een zogeheten sportformateur aanstellen om haar sportakkoord al voor de zomer klaar te hebben. Zo’n sportformateur probeert om binnen afzienbare tijd een aantal partijen bij elkaar te brengen om de lokale sportwereld te bespreken. De gemeente weet nog niet wie deze tijdelijke taak op zich zal gaan nemen.

Voor de zomer klaar

“Wij willen dat het akkoord nog voor de zomer klaar is. Het moet namelijk een kick-off worden voor de doorontwikkeling van de sport in Goes. De clubs moeten het bestaan ervan zo snel mogelijk gaan merken in de hallen en op de velden”, zegt Alssema.

“De gemeente wil ook met andere plannen de sportdeelname in Goes structureel verbeteren”, stelt Alssema. “Het is vooral belangrijk dat wij nog meer inwoners, van jong tot oud, aan het sporten krijgen.”

Follow @Allesportzaken