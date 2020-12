Sportclubs in Diemen gaan er bijna allemaal op vooruit

Een aantal sportclubs in Diemen krijgt er hockeyvelden, een handbalveld plus een half voetbalveld en een beachveld bij. Door deze herschikking moet alleen TIW-Survivors verhuizen. De honkballers moeten over naar sportpark Middenmeer in Amsterdam.

Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van Sportpark De Diemen is door BenW vastgesteld. Daarin gaat elke club er op vooruit behalve TIW-Survivors .

Brug naar sportclubs in Diemen

Diemen gaat 38 parkeerplaatsen aanleggen maar ook plek voor circa 100 fietsen. Er komt ook een fiets- en voetgangersbrug tussen de wijk en het sportpark. Op termijn moeten circa 800 Diemenaren meer terecht op het sportpark. “De sportclubs in Diemen kunnen naar verwachting in augustus 2021 de nieuwe sportvelden op.”

“Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de clubs en van de direct omwonenden. Maar ook met de aanwezige flora en fauna in het gebied”, zo stelt sportwethouder Jeroen Klaasse.

Groen, open en toegankelijk

De gemeente gaat in het ontwerp zoveel mogelijk bomen en groen behouden en extra bomen planten. “Enkele bomen die wij voor de aanleg moeten verwijderen, krijgen als dat kan, een andere plek op het sportpark. Het groen tussen de velden moet een buffer gaan vormen tegen geluid en licht van de sportclubs in Diemen.”

Uit een Flora- en Fauna-onderzoek is gebleken dat beschermde diersoorten geen last zullen hebben van de herinrichting. Bij de uitvoering ervan is o.m. rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels en vleermuizen in het gebied.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor het project starten al in december 2020. Dan zal de gemeente ook de Japanse Duizendkoop aan de zuidrand van het sportpark laten verwijderen. Het is de bedoeling om al in het begin van 2021 het definitieve ontwerp vast te stellen.

Als de gemeente daarin slaagt, kan een aannemer al in het voorjaar van 2021 aan de slag. De gemeente streeft ernaar om de herinrichting aan het einde van de zomer 2021 gereed te hebben.

Follow @Allesportzaken