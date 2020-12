Geprivatiseerde sportclubs Heusden krijgen ozb terug

Geprivatiseerde sportclubs in de gemeente Heusden moeten ook het eigenaarsdeel van de ozb betalen. Maar deze clubs krijgen deze belasting over 2020 jaar terug. En ook over de komende jaren als zij daarvoor subsidie aanvragen.

Sportwethouder Kees van Bokhoven : “Het is een vorm van ongelijk­heid in vergelij­king met niet-geprivati­seer­de sportclubs die hun complex van de gemeente Heusden zijn blijven huren.”

Geprivatiseerde sportclubs zelf verantwoordelijk

Eigenlijk ging iedereen er zo’n beetje aan voorbij toen een aantal Heusdense verenigingen hun sportcomplex in eigen beheer kreeg. Maar deze geprivatiseerde sportclubs werden wel helemaal zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen en eventuele voor hun velden. In principe moesten zij dus ook zelf hun broek ophouden.

En privatisering houd ook in dat de clubs het eigenaarsdeel van de ozb moeten betalen. Wethouder Van Bokhoven vindt dat een vorm van ongelijkheid in vergelijking met niet private clubs. “Want verenigingen die hun complex zijn blijven huren hebben daar geen last van.”

Subsidie om ozb terug te vragen

De lokale politiek besloot in 2019 al dat er aan die situatie een einde moest komen. En dat is wat er nu gebeurt. Om de ongelijkheid uit de wereld te helpen, roept Heusden nu een nieuwe subsidie in het leven. Met die regeling kunnen clubs de ozb terugvragen die zij moeten betalen.

“Voor sommige clubs gaat dat echt om een behoorlijk bedrag”, zo stelt Van Bokhoven. “Voor voetbalclub RKDVC in Drunen bijvoorbeeld want die club heeft een groot complex. Ik denk dat meerdere verenigingen met deze nieuwe regeling een gat in de lucht zullen springen.”

De regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. In totaal gaat het om de teruggave van zo’n 20.000 euro. Sommige geprivatiseerde sportclubs clubs hoeven overigens maar heel weinig ozb te betalen.

