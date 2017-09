Gemert-Bakel wil herwaardering sportveldonderhoud

Gemert-Bakel wil de vrijwilligers die de sportparken onderhouden, een trainingsprogramma aanbieden. Dat moet er voor zorgen dat het onderhoud op elk sportpark op hetzelfde niveau komt.

gemeente Gemert-Bakel Deinventariseert hoe de sportverenigingen ervoor staan. Ook wordt bekeken of de buitensportaccommodaties van de clubs nog voldoende ruimte bieden.

In kaart

De situatie bij alle clubs is in kaart gebracht. Uit de inventarisatie blijkt onder meer dat sommige clubs er in slagen om de levensduur van hun velden te verlengen. En dat terwijl andere clubs door hun manier van onderhouden de levensduur juist verkorten.

Onderhoudskennis

De gemeente begrijpt dat niet vanzelfsprekend is dat elke club de juiste onderhoudskennis in huis heeft. Daar wil Gemert-Bakel nu dus bij gaan helpen door de vrijwilligers meer kennis bij te brengen.

Overcapaciteit in Gemert-Bakel

Gemert-Bakel wil voortaan de overcapaciteit van een sportpark niet langer in stand laten. Vv Handel bijvoorbeeld, beschikt op dit moment over twee wedstrijdvelden en anderhalf trainingsveld. Maar de club zou op basis van het aantal leden, uit de voeten kunnen met één trainingsveld.

Minder vergoeding

Om het extra halve trainingsveld te onderhouden, krijgt de club voortaan alleen maar een vergoeding voor gazonbeheer. Die is lager dan de standaard vergoeding voor het beheer van een sportveld.

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks onderhoud van de sportparken in de kernen van Gemert-Bakel, is jaarlijks 361.000 euro nodig. Voor renovatie en vervanging moet jaarlijks 271.000 euro opzij worden gezet, zo blijkt uit nieuwe berekeningen.

De gemeente hanteert als maatstaf dat voetbal- en hockeyclubs zelf 20% van de kosten dragen. Voor de overige (buitensport)clubs wordt een bijdrage van 15% aangehouden.

Bespreking van de plannen

De plannen van de gemeente m.b.t. de onderhoudsvergoedingen voor de sportparken, worden op 14 september aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel voorgelegd.

