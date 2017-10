Motie tegen sportwethouder Stolk van Woerden

De meerderheid van de gemeenteraad van Woerden is teleurgesteld in sportwethouder Margot Stolk. En het is niet de eerste keer dat wethouder Stolk vanuit de gemeenteraad kritiek krijgt te verduren.

Dit keer staat de reden van de onvrede echter zwart op wit. Meerdere raadspartijen hebben daarom een motie ingediend waarin ze hun teleurstelling uiten over het handelen van Stolk.

Sportclubs overvallen

Een aantal sportclubs werd op het gemeentehuis onlangs ‘overvallen’ met de mededeling dat de huurtarieven zouden stijgen. En dat terwijl de clubs kwamen praten over een heel ander onderwerp, namelijk het vervangen van het vulmateriaal op de kunstgrasvelden.

Gemeenteraad wist van niets

Volgens fractievoorzitter Arjan Noorthoek (CDA) zijn de clubbestuurders zich kapot geschrokken. “De plannen over een eventuele tariefstijging zijn nog maar heel pril. Zelfs de gemeenteraad was hierover nog niet geïnformeerd. Wethouder Stolk heeft dus een mededeling naar buiten gebracht die nog helemaal niet gedaan had mogen worden.”

Onrust is ongewenst

“De onrust die nu bij de clubs is gecreëerd, had dus nooit mogen ontstaan”, aldus Noorthoek. Op 2 oktober kan Stolk reageren op de motie die wordt gesteund door CDA, VVD, Progressief Woerden, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes.

De Maat is vol

Meerdere politieke partijen hebben te kennen gegeven dat de maat vol is. In het huidige akkoord met de gemeenteraad is afgesproken dat tot de verkiezingen geen wethouders naar huis zullen worden gestuurd. Maar volgens de partijen in de gemeenteraad geldt deze afspraak niet ‘ten koste van alles’.

