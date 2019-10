Gemeenteraad Druten zoekt oplossing voor sportclubs

De gemeente Druten faseert sportclubs uit bij het ophalen van papier. Een aantal leden van de gemeenteraad wil dat Druten de clubs ter compensatie alternatieve werkzaamheden gaat aanbieden.

Tot grote frustratie van de clubs trekt de gemeente de stekker uit de samenwerking. Druten kan zonder hulp van de clubs oud papier namelijk goedkoper ophalen. De acht verenigingen die de gemeente met de inzameling helpen, doen dat vooral ’s avonds en in de weekenden.

En omdat die samenwerking binnenkort stopt, hoeft afvalbedrijf Dar niet meer onregelmatig te rijden. En dat is voor de gemeente goedkoper. De gemeente bouwt de subsidie voor sport- en hobbyclubs dus af.

“Ik begrijp dat dienstverlening kan veranderen maar aan de andere kant hebben sportclubs ook een verdienmodel. Je moet linksom of rechtsom toch de financiële gaten zien te vullen”, zegt raadslid Gerard Worm.

De partijen in de gemeenteraad winnen nu bij de clubs informatie in. “Wij willen weten welke alternatieven er zijn zodat wij deze nader kunnen onderzoeken”, stelt raadslid Ronald Thoonen.

De lokale partijen willen in de gemeenteraad alternatieve oplossing gaan bespreken. Worm: “Misschien kunnen clubs zaken in de gemeente oppakken die anders blijven liggen. Druten zou hen daarvoor bijvoorbeeld een ‘leefbaarheidsbudget’ beschikbaar kunnen stellen.”

“Met de inzameling van oud papier laten de clubs zien dat zij bereid zijn om bepaald werk te doen. Dat is een opstelling die wij als gemeente kunnen aangrijpen om een alternatief te bieden”, zo besluit Worm.

