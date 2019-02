Sportbedrijf Zutphen moet problemen tegengaan

Zutphen wil het accommodatiebeleid in één sportbedrijf Zutphen stoppen. “Het beheer van faciliteiten, al dan niet met sportfunctie, vraagt nu vaak teveel van vrijwilligers”, zegt sportwethouder Laura Werger.

De wens van de gemeente Zutphen voor één sportbedrijf, komt mede voort uit recente problemen met zwembad de IJsselslag en ’t Warnshuus .

Eén sportbedrijf Zutphen

Adviesbureau Procap adviseert de gemeente om alle binnensportaccommodaties centraal te beheren en exploiteren. “Zutphen zou deze accommodaties kunnen onderbrengen in één gemeentelijk sportbedrijf. Daarin kan, naast alle sportaccommodaties, eventueel ook ander vastgoed van de gemeente wordt ondergebracht.

Procap adviseerde in het verleden ook al eens om een sportbedrijf op te richten om de binnensport accommodaties te beheren. De gemeente zou eind 2017 de voor- en nadelen van een sportbedrijf onderzoeken en de knoop vervolgens in Q1 van 2018 doorhakken.

Situatie is nu diffuus

Zutphen beheert in principe alle sportvelden. De gebouwen zijn in beheer van of eigendom van de clubs. Maar de gemeente is ook eigenaar van drie sporthallen, een zwembad en dertien gymzalen.

De exploitatie en het beheer hiervan is op meerdere manieren georganiseerd. Procap vindt de situatie met name bij de binnensportaccommodaties ‘diffuus’. Waardoor de knoop begin vorig jaar niet is doorgehakt is niet duidelijk. De gemeente gaat nu een integrale visie op alle accommodaties ontwikkelen.

Hybride manier van beheren

Volgens Procap kunnen de accommodaties op meerdere manieren worden beheerd. “Maar gezien de situatie in Zutphen is de keuze voor een hybride vorm het meest logisch”. Zo kan de gemeente samen met marktpartijen het beheer op zich nemen.

Zutphen moet dan afspraken maken met een partner over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. De gemeente wil vanwege de impact, de gebruikers en beheerders van accommodaties zoveel mogelijk in de visie betrekken. Wethouder Werger hoopt deze visie na de zomer klaar te hebben.

Follow @Allesportzaken