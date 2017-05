Gemeentegarantie van 3,4 miljoen tennisclubs Alphen

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 18 mei schoorvoetend ingestemd met een gemeentegarantie voor de tennisclubs Nieuwe Sloot, ATC TEAN en tc Aarlanderveen. Deze zal worden gebruikt om de bestaande leningen over te sluiten. De clubs kunnen dan gebruik maken van een meer voordelige rentestand.

De meeste partijen in de gemeenteraad waren niet blij met de garantstelling voor 3,4 miljoen euro. Zij zien echter ook dat een keihard ‘nee’ betekent dat de tennisclubs in de problemen komen.

Voor het blok

Gemeenteraadslid Ernst Jan Straver stelt: “Wij worden eigenlijk voor het blok gezet. Zonder deze garantie gaan de clubs failliet.” En ook raadslid Inge Prins is ongelukkig met de gang van zaken. “Ik hoop wel dat dit de laatste keer is dat we tegen alle afspraken in met zo’n voorstel worden geconfronteerd.”

Pijn gemeentegarantie op twee plaatsen

In de eerste plaats twijfelt men eraan of de tennisclubs met een hogere gemeentegarantie uit de problemen komen. “De financiële positie van de clubs is met de jaren slechter geworden”, aldus raadslid Bas Wienbelt. Gemeenteraadslid Gert Jan Schotanus gaat een stapje verder. Hij stelt dat er sprake is van “een failliete boedel.”

Er bovenop

In de tweede plaats vindt een aantal partijen dat er met twee maten wordt gemeten. “De gemeente is voor andere clubs ook niet zo coulant”, zegt raadslid Ank de Groot. Over de hele linie is de raad van mening dat de wethouder er nu wel bovenop moet zitten. “Controle is hard nodig”, aldus Marijke Kottenhage van GroenLinks.

Wethouder ziet het probleem niet

Sportwethouder Michel du Chatinier ziet het probleem niet zo: “Door nu alles op één hoop te gooien met één nieuwe gemeentegarantie voor alle leningen, ontstaat juist overzicht. Wij hebben in de 38 jaar dat wij garant staan, nog nooit één cent hoeven bijleggen. Wij willen met deze garantie het tennis in de gemeente mogelijk blijven maken.”

