Gemeente Zutphen aan de slag met Jeugdsportfonds

De gemeente Zutphen sluit zich aan bij het Jeugdsportfonds. Op 29 juni ondertekenen sportwethouder Coby Pennings en wethouder Annelies de Jonge van de gemeente een overeenkomst met het Jeugdsportfonds Gelderland.



In Nederland helpt het Jeugdsportfonds veel van de 400.000 kinderen die in gezinnen opgroeien waar te weinig geld is om lid te worden van een sportclub.

750 kinderen

Met de ondertekening gaat het fonds in de gemeente Zutphen officieel van start. Bijna 10% van de huishoudens in Zutphen heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan het sociaal minimum. In 2016 had dat effect op meer dan 750 kinderen in deze gezinnen.

Gemeente Zutphen wil een goede start

Zutphen wil daar iets aan doen en méér kinderen uit de gevolgen van deze situatie helpen. Daarvoor is 8 ton uitgetrokken. Wethouder Annelies de Jonge: “Het is voor kinderen belangrijk om een goede start te kunnen maken en zij moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten.”

Gevoel voor discipline

Het Jeugdsportfonds wil kinderen van 4 tot 18 jaar in gezinnen met te weinig geld, laten sporten. Dat bevordert hun ontwikkeling en brengt al spelend een gevoel voor discipline bij. Het fonds betaalt ook in de gemeente Zutphen de contributie en/of de sportattributen.

Stichting leergeld

Voor gezinnen met een laag inkomen kent de gemeente Zutphen al de ‘Meedoen regeling’ van Het Plein. En ook de Stichting Leergeld is al jaren actief in Zutphen, met ongeveer hetzelfde doel als het Jeugdsportfonds. Alleen vergoedt Leergeld naast sport ook andere activiteiten.

Sporten via buurtsportcoaches

De ouders kunnen ook in de gemeente Zutphen niet zelf een bijdrage aanvragen. Dat kan alleen via intermediairs in het onderwijs en de hulpverlening. In Zutphen zijn de buurtsportcoaches van Zutphen Actief aangewezen om met het Jeugdsportfonds in contact te komen. Zij hebben ook contact met de clubs en kunnen de kinderen aanmelden.

