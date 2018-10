Gemeente Zutphen blundert met uitgaven sportvelden

De gemeente Zutphen heeft eerder dit jaar uitgaven toegestaan voor de vervanging van sportvelden bij vv AZC en Warnsveldse Boys. Daar is de gemeenteraad echter nooit mee akkoord gegaan.

Sportwethouder Laura Werger heeft namens BenW aangegeven dat voor de uitgaven toestemming had moet worden gevraagd aan de gemeenteraad . Maar dat is nooit gebeurd.

Geen btw compensatie

Ook bij de kredietverlening voor de aanleg van het vierde veld bij MHC Zutphen, is in 2017 een fout gemaakt. Er is bij die investering geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente de btw niet gecompenseerd kreeg”, meldt wethouder Werger. Zij zal daarom aan de gemeenteraad een aanvullend krediet aanvragen voor de aanleg van het veld.

Tonnen zonder overleg

Om hoeveel geld het bij de aanleg van de drie voetbalvelden precies gaat kon Werger nog niet aangeven. Maar in elk geval gaat het om tonnen. Voor de vervanging van twee natuurgrasvelden bij AZC is namelijk al 255.000 euro uitgetrokken. Werger laat in de komende weken berekenen hoeveel geld er precies is uitgegeven zonder toestemming van de gemeenteraad.

Hoge nood

Het vorige college heeft in maart 2018 de nota buitensport accommodaties opgesteld. Hierin zijn investeringen van in totaal 3,1 miljoen euro opgenomen. Bij Warnsveldse Boys en AZC was de nood echter hoog en daarom zou voor hen al in 2018 geld vrijkomen. De definitieve vaststelling van die nota liet vanwege het snel verslechterende financiële situatie van de gemeente Zutphen, op zich wachten.

Niet correct van de gemeente Zutphen

Toenmalig wethouder Coby Pennings deelde de raad al in maart mee dat er bij AZC velden werden vervangen. Maar ook is dit jaar al een kunstgrasveld vervangen bij Warnsveldse Boys.

“Een correct financieel voorstel voor de gemeenteraad is nooit aangeboden”, meldt Werger. “Dat is niet netjes en ik trek daarvoor het boetekleed aan. De raad wist er weliswaar van maar dit is niet correct behandeld.”

