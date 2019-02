Gemeente vraagt van sv Lelystad openheid van zaken

Lelystad heeft onlangs met het bestuur van sv Lelystad gesproken. De gemeente wil best meedenken over oplossingen voor de problemen. Maar dan moet Lelystad wel inzicht krijgen in de cijfers van de club.

Sportwethouder Elly van Wageningen heeft sv Lelystad al een paar keer om de cijfers gevraagd. Zij wil graag helpen maar wil eerst weten hoe de club er financieel voor staat.

Betalingsachterstand sv Lelystad

Van Wageningen wil graag inzage in de cijfers nadat de geldproblemen van de voetbalclub wederom de politiek bereikte. Dit keer gebeurde dat via Piet Stoel, mede-oprichter van SV Lelystad. De club heeft namelijk een betalingsachterstand van 65.000 euro bij Sportbedrijf Lelystad.

Gemeente zelf veroorzaker

Stoel hield de gemeenteraad voor dat de problemen van sv Lelystad voor een deel door de politiek zijn veroorzaakt. Hij stelt dat de club jaren geleden moest investeren vanwege de verwachtte groei van het aantal leden. De club bouwde kleedkamers in een tijd waarin er 1.200 leden rondliepen.

Maar de groei bleef uit en de voetbalclub heeft nu maar zo’n 900 leden. De club moet, vanwege de investeringen, jaarlijks wel 50.000 euro blijven ophoesten. Stoel vindt dat de gemeente een morele plicht heeft om bij te dragen aan een oplossing.

In 2011 werd sv Lelystad het slachtoffer van een frauderende penningmeester. Het is vooralsnog niet duidelijk of de problemen van de club wellicht iets van doen hebben met dit oude debacle.

Lelystad wil graag meedenken

Wethouder Van Wageningen: “Wij willen best helpen want sv Lelystad is een belangrijke vereniging in de gemeente. Maar voor die hulp is wel openheid van zaken gewenst. De gemeente krijgt nu van alles te horen maar weet niet precies wat er nou aan de hand is.”

Gemeenteraadslid Jack Schoone gaf aan wel een oplossing te hebben. “Ik was op 1 februari bij de ALV van de club en daar heb ik die cijfers gezien. Ik zal het bestuur vragen het deze ter beschikking wil stellen.”

Follow @Allesportzaken