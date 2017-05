Tientallen miljoenen voor sportruimte gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil de sportcapaciteit in de stad flink uitbreiden. Sportclubs, vooral voor populaire sporten zoals voetbal en hockey, kampen nu al met een tekort aan velden en zalen. “Maar bovenop het dak van de Ikea wordt al gevoetbald. Zoiets kan op meer locaties”, stelt de gemeente.

Het tekort zal alleen maar toenemen. De gemeente Utrecht heeft een jonge en hoogopgeleide bevolking die vaak sport. En het aantal inwoners van de stad stijgt snel, zo bericht het AD.

Vier sporthallen

De stad heeft tot 2030 behoefte aan vier extra sporthallen, zo heeft de gemeente berekend. Eén van die hallen staat inmiddels gepland aan de Loevenhoutsedijk. Daar kan korfbalvereniging Synergo gaan sporten en zullen ook de leerlingen van het Trajectumcollege les kunnen krijgen.

Olympos

In Utrecht Oost zijn de drie Olympos sporthallen altijd bezet door studenten en dus vrijwel nooit beschikbaar voor clubs. Daarom overweegt de gemeente een extra sporthal waar ook niet-studenten kunnen sporten. Dit wordt onderwerp van gesprek met de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en de clubs.

Jaarbeursdak

De gemeente Utrecht heeft maar weinig ruimte voor buitenvelden. Dus velden aanleggen op het dak van de Jaarbeurs parkeergarage, een idee van Zwaluwen Utrecht 1911, is best een optie. De gemeente bekijkt ook hoe de huidige veldcapaciteit beter kan worden benut. Utrecht heeft acht nieuwe hockeyvelden nodig. Die zouden kunnen worden aangelegd in het Strijkviertel, op sportpark Vechtzoom Overvecht en/of op sportpark Nieuwe Welgelegen.

27 miljoen euro

Ook het voetbal heeft meer velden nodig al denkt de gemeente nog veel te kunnen winnen met een betere spreiding in tijd en locatie. “Maar het is niet realistisch om uit te gaan van een optimale verdeling in de stad. Daarom wil Utrecht in de periode 2018-2020 van zes natuurgrasvelden, kunstgrasvelden maken.” Zo komt er ook meer capaciteit beschikbaar voor trainingen. De gemeente Utrecht schat dat de investering in meer capaciteit de stad zo’n 27 miljoen euro zal gaan kosten.

