Gemeente Putten en sportclubs ruziën maar door

De drie coalitiepartijen in de gemeente Putten wil SDC en Rood Wit ’58 geen subsidie voor veldonderhoud geven. Zij willen wel de regeling voor de open clubsubsidie nog eens bekijken.

CDA en Gemeentebelangen vinden, anders dan de coalitiepartijen, dat groot onderhoud van buitensportclubs een kerntaak van de gemeente is.

Gaten in de velden

Erik Pansier van SDC stelt dat er, ondanks de open clubsubsidie, te weinig geld is voor groot onderhoud. Arbiters gelasten nu al wedstrijden af vanwege gaten in de velden. In totaal is er zo’n 45.000 euro nodig voor groot onderhoud.

Hermien Schoonbeek geeft aan dat Rood Wit ’58 destijds met tegenzin instemde met de verkoop van een veld. En alleen omdat hier een subsidie van de gemeente tegenover zou staan. Maar deze afspraak is de gemeente niet nagekomen.

Synarchis rapport

Op dit moment kunnen de clubs, door gebrek aan geld, hun velden niet onderhouden. Het weegt zwaar dat de gemeente afspraken niet is nagekomen. SDC-voorzitter Albert de Bruin: “Als het gaat om het sportbeleid wil en doet het college niets. In het rapport van Synarchis staat dat groot onderhoud niet iets is voor een vrijwilligersorganisatie. Wij staan met de rug tegen de muur”, stelt De Bruin. “Wij vragen alleen maar om wat wij echt nodig hebben.”

Naar de rechtbank

Wim Evers van SDC zegt dat alle betrokkenheid bij de gemeente m.b.t. het onderhoud van de velden is verdwenen. “Maat het gebrek aan geld is voor de clubs een structureel probleem. Dus als Putten de afspraken niet nakomt, staan de clubs en de gemeente binnenkort tegenover elkaar in de rechtbank.”

Ook Harm Beenslag van de Puttense Sport Federatie ziet groot onderhoud als een zaak van de gemeente Putten. De onenigheid tussen de coalitie en de oppositie duurt nu al jaren. Toch ziet het er niet naar uit dat de gemeente de clubs snel te hulp zal schieten.

