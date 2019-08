Gemeente Oosterhout weert jeugd van kwetsbare velden

De zomer is fijn maar heeft voor sportclubs ook een keerzijde, zoals in de gemeente Oosterhout. Voetballers klimmen daar over de hekken en voetballen op velden die hun rust nu hard nodig hebben.

De Oosterhoutse voetbalclubs zijn blij met het accommodatiebeleid maar klaar met ongewenst bezoek. Handhaving, politie en clubleden gaan illegaal veldgebruik nu aanpakken.

Kauwgum, frisdranken en chips

Voor het bestuur van vv Oosterhout is de maat vol. Bij de club speelde op 30 juli ’s avonds 18 jongeren op de afgesloten velden. “Jongeren voetballen hier regelmatig illegaal. Wij willen dat niet vanwege het afval en het risico op vernielingen”, zegt voorzitter Ruud Looijmans

“Er is geen toezicht meer zodra de hekken dicht zijn. En de jeugd laat zaken zoals kauwgum, frisdranken en chips achter op en in het kunstgrasveld. En die troep krijg je er bijna niet meer uit.”

Bij vv TSC is het hetzelfde verhaal. “Zodra wij ze zien, sturen we ze weg”, zegt voorzitter Marc Steevens. “Want soms vernielen zij het net in het doel en een nieuw net is duur.”

Gemeente Oosterhout wil rust voor de velden

Ook vv SCO heeft last van leden en niet-leden die illegaal komen voetballen. “Dat is geen probleem als het sportpark open is, maar niet zonder toezicht. De bezoekers spelen namelijk ook op de grasvelden die ingezaaid zijn. En juist die velden hebben rust nodig”, zegt voorzitter Robert de Vries.

“Net zoals bij vv Oosterhout krijgen wij de kauwgum bijna niet uit het kunstgras. Ook het prikkeldraad op de hekken om ons terrein is weggeknipt. Ik begrijp het niet zo goed want in de omgeving zijn genoeg veldjes.”

Speel waar het mag

De gemeente Oosterhout gaat hier iets aan doen. Loco-burgemeester Robin van der Helm: “De afdeling handhaving zal de velden meenemen in de surveillance. Het is prima dat onze jeugd buiten speelt en sport. Maar dan wel waar het mag zoals in het Slotpark, het Lukwelpark en op de trapveldjes.”

