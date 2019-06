Gemeente Groningen stelt twee sportformateurs aan

De gemeente Groningen heeft niet één maar twee sportformateurs aangesteld. Zij hebben de opdracht gekregen om een sportakkoord op te stellen. De stad wil daarmee zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen.

De sportformateurs in Groningen zijn Bake Dijk en Patrick Kampherbeek. Dijk is docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool en Kampherbeek oprichter van De Verenigbare Club .

Met plezier sporten

De gemeente Groningen geeft met hun aanstelling gehoor aan de oproep van het Rijk. De stad wil zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. “Wij gaan daarvoor organisaties uit de sportwereld maar ook vanuit welzijn, zorg, en onderwijs nodigen”, vertelt Dijk. “Wij willen graag weten rond welke thema’s uit het sportakkoord zij activiteiten zouden willen uitvoeren.”

Het sportakkoord van de stad Groningen moet begin november op papier staan. Het duo gaat aan de slag zodra het geld van het Rijk binnen is. Dat zal waarschijnlijk begin januari 2020 zijn.

Sportformateurs bespreken meerdere thema’s

“Daarvoor leggen wij thema’s op tafel zoals vaardig in bewegen en topsport. Maar wij gaan ook duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur bespreken. Ik geloof in een samenleving waarbij iedereen gelijke kansen krijgt om te bewegen en sporten”, stelt Kampherbeek. “Dat betekent dat meer mensen toegang moeten krijgen tot sportclubs en -accommodaties.”

De komende jaren stelt het Rijk 30 miljoen euro beschikbaar om de landelijke ambities uit te kunnen voeren. Voor een gemeente zoals Groningen, met meer dan 225.000 inwoners, komt dat neer op zo’n 200.000 euro.

Sport in de openbare ruimte

Dijk wil een deel van het geld investeren in meer sporten en bewegen in de openbare ruimte. “Wij zien daarvoor in Groningen al best een aantal mooie initiatieven ontstaan. Maar je kunt ook denken aan het verder uitbouwen van de voorbeeldfunctie van topsportclubs. Daarmee kan de stad meer jeugd enthousiast maken voor topsport.”

