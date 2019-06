Gemeente Ede investeert in sport, ondanks tekort

De perspectiefnota van de gemeente Ede laat voor de komende jaren een tekort van 8 miljoen euro zien. “Ede moet dus keuzes maken” zegt wethouder Leon Meijer. “Maar de gemeente blijft investeren in sport.”

Ede heeft volgens Meijer de balans gevonden tussen het op peil houden van de dienstverlening aan de inwoners en het investeren in de toekomst van de gemeente.

Vier nieuwe fulltimers

De gemeente Ede wil graag meer sport- en cultuurcoaches aan de slag hebben in de wijken. Er is plek voor vier nieuwe fulltimers. De gemeente heeft het ministerie van OCenW om extra geld gevraagd om hen te kunnen betalen.

Ede zet al sinds 2009 buurtsportcoaches en cultuurmakelaars in om het sport- en cultuuraanbod te verbeteren. In totaal heeft de gemeente daarvoor al 25,5 fte rondlopen. Maar Ede wil dit aantal voor Sportservice Ede of Cultura dus met vier fte uitbreiden.

Ondanks het forse tekort investeert Ede toch sport, zoals in de accommodatie van atletiekvereniging Climax. In februari werden de douches in de dames- en herenkleedkamer al onder handen genomen.

Uitbreiding kost Ede niets

De nieuwe coaches moeten zich vooral gaan bezighouden met sport en cultuur in het onderwijs. “De gemeente vindt de doorontwikkeling van sport in het Open Sportpark en het leefstijlonderwijs van belang.”

Ede krijgt hiervoor geld via de landelijke regeling Impuls brede school, sport en cultuur. Het onderwijs betaalt een ander deel, o.a. via de inzet van vakdocenten. Per saldo kost de uitbreiding de gemeente Ede naar eigen zeggen niets.

